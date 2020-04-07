Günlük burç yorumları 7 Nisan Salı 2020

Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 7 Nisan Salı burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 7 Nisan 2020 Salı dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Koç;

Bugün kendini anlaşılmamış hissedebilirsin. Etrafında olan kişilerden veya partnerinden destek arıyor olabilirsin. İhtiyaç duyduğun desteği, uygun bir dille kendini ifade ederek alabileceğini düşünüyorum. Son olarak, bu hafta maddi kayıplar yaşaman olası gözüküyor. Bu konuda dikkatli davranmalısın. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Boğa;

İş ve kariyer hayatınızda bugün, etrafınızda bulunan insanlardan biraz olsun uzaklaşmak ve kendi başınıza hareket etmek isteyeceksiniz. Sorumluluklarınız doğrultusunda adım atarken olabildiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki düşüklüğün ise kısa zaman içerisinde tekrardan düzelebileceğiniz de bilmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Meraklı yanınızı çok sevindirecek bilgiler alacaksınız bugün. Yaptığınız araştırmalar sayesinde yeni haberler alacak ve bunları arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Gün içerisinde heyecanlı ve huzursuz bir hale bürünebilirsiniz. Arkadaşlarınız sayesinde bu heyecanınızı ve huzursuzluğunuzu yatıştıracaksınız. İlişkinize de bu huzursuzluğunuzu yansıtabilirsiniz. Ancak bu aranızda bir sorun yaratmayacak. Geçmiş zamanda yaşadığınız olayları tekrar dalıp gideceksiniz ve geçmişte yaşadığınız olaylarla ilgili edineceğiniz bilgiler sizi sevindirebilir. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bu hedefleri uygulayabilirsiniz. Aldığınız kararlar sizi mutlu edecek kararlar olacak. Bu yüzden de kararsızlığınızı bir kenara bıraksanız sizin için iyi olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Bu hafta sonu size tatil yok gibi görünüyor. Birikmiş işler artık ertelemez hale geldi. Birkaç gün kafanızı kurcalayan ne varsa onları çözmek için kendinize zaman ayırın. Partneriniz ile olan sorunlar yeniden nüksedebilir, onu anlamaya çalışın. Ortak bir yol çok uzak değil. Bu arada parasal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Aslan;

İlişki yeni başladığında veya çok güzel gittiğinde sorun yoktur fakat zaman ilerledikçe gelecek kaygıları başlar… Sürekli gelecek ile ilgili kaygılar duygusal ilişki dengenizi bozabilir. Eğer ilişkiniz yoksa bu durum dolayısı ile olmuyor olabilir. Biraz içinde bulunduğunuz anın keyfini sürmeye o ana değer vermeye çalışın. Unutmayın ki zaman içinde bulunduğunuz an ile gerçektir. Aile büyükleri sizi anlamıyor ve hepimizin tabiri ile eski kafalı bir bakış açısına sahipler gibi gelebilir. Fakat unutmayın niyetleri sizin kötülüğünüz olamaz. Onların söyledikleri cümlelerden çok bu dönemde sizin neyi yaşamanızdan korktuklarına odaklanın . Sundukları öneriler hatalı yada size uygun olmayabilir fakat niyetleri size hayati anlamda olumlu bir bakış açısı katabilir. Belki de aklınızda olan yeni bir fikri bile destekleyerek size hiç beklemediğiniz şekilde yardımcı olabilir… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Başak;

Bugün yapacağın konuşmalar senin için önemli olabilir. O yüzden ilgini çekebilecek ve bir süredir görüşmediğin insanlarla iletişime geçebilirsin. Sevdiklerinle iletişimde olmak sana çok daha iyi gelebilir. İlişkin hakkında önemli kararlar almak için doğru bir zaman olmayabilir. Bir şeyleri aceleye getirmemelisin. Aşk ve ilişkiler konusunda mutluluk, biraz daha zaman isteyebilir senin için. Bir şeyleri bugünden halletmeye çalışmak seni yorabilir. Kendine biraz zaman vermek ve aceleci olmamak daha iyi olacak. Maddi konularda hemen bugün sonuç görmeyi istemek seni zora sokabilir.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Terazi;

İş yerindeki sorunları bir kenara bırakın, her şey yoluna girer. Bu hafta sonunu kendinize ayırın. Açık hava her zaman sizin ilacınız, bırakın kendinizi baharın kollarına. Bugün Zaten bir süredir yapmak istediğiniz yenilikler vardı. Şimdi onların tam zamanı. Sizi hiç yalnız bırakmayan partneriniz de yanınızda. Güçlü olacağınız zamanlardasınız. Yeni başlangıçlara hazır olun. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Akrep;

İş hayatınızda ani başlangıçlar süratli sonuçlar sizi şu anda bulunduğunuzdan daha iyi şartlara taşıyacaktır. Oldukca güvendiğiniz insanoğlu haricinde gelişimleri kendi içinizde yaşamaya itina gösterin. Kıskanç insanların varlığını unutmadan hareket etmeniz yararınıza olacaktır. Hususi yaşamınızda ise aşka teslim olmuş yüreğiniz size huzurun kapılarını aralarken kimsenin sizi düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürmenizden alıkoymasına izin vermemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Yay;

Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Gün içindeş, duygusal yönleriniz ortaya çıkacak. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Onlarla bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Özel hayatınızdaki karmaşa sizi fazlasıyla duygusal biri haline getirebilir. Böyle olduğu zaman ancak ailenizin yanında duyduğunuz huzur sizi kendinize getirebiliyor. Onlarla birlikte olduğunuzda güven duygusunu içinizde hissediyorsunuz. İşle ilgili vereceğiniz kararların doğru olup olmayacağı konusunda endişelenmeyin. Yapmak istediğinize siz zaten çoktan karar verdiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Kova;

Beyninizde şu sıralar fırtınalar kopuyor bu yüzden hiçbir şeye fazla dikkatinizi verememeniz şaşırtıcı değil. Sanki dünya görüşünüz tamamen değişmiş, aşk ve kariyer hayatınıza yeni gözlerle bakıyorsunuz gibi. Yine de geçmişteki parçaları toplayıp onları kurtarmak zorunda hissediyorsunuz. Önümüzdeki gün artık geçmişinizi bırakmanıza yardım edecek. Çalıştığın yerde biraz sıkılıyor musunuz? Bacaklarınızı uzatmak için yeterli alanın var mı, kollarınızı uzatın, ve evet, nefes alın. Eğer alan yeterli ise, boğucu olan şey işiniz olabilir mi? Belki de çok rutin veya kısıtlayıcı olmaya başladı? Bunu düşünmek iyi olur. Ve fiziksel sağlığınızı da unutmayın. Hiç kimse şekilsiz bir vücuttan istediği verimi alamaz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 7 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Balık;

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.