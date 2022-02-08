Günlük burç yorumları 8 Şubat 2022 Salı | Yengeç, her zaman haklı olamazsın! İkizler, "Hayır" demekten korkma!

Günlük burç yorumlarına göre 8 Şubat 2022 Salı gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Peki, gününüz nasıl geçecek? Sizi neler bekliyor? Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI |

Burç yorumunuz gününüze şekil verecek. Bugün, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? En şanslı ve en şanssız burç hangisi? Hangisinin günü güzel haberlerle geçerken, hangisinin kalbi kırılacak? İşte tüm detaylar...



GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Koç; Güne sevgiyle uyandın. Partnerinden gördüğün yoğun ilgi seni fazlasıyla mutlu etti. Kendinizdeki kusurları gözden geçireceğiniz bir gün olacak. Kontrolcü elinizde tutmaktan yorulacak, artık başkaları sizin için uğraşsın isteyeceksiniz. Bugün de dahil olmak üzere bu hafta yediğinize içtiğinize çok dikkat etmelisiniz, zira istemediğiniz kilolar alacak, mide hazımsızlıkları yaşayacaksınız. Bu da sağlığınızı olumsuz etkileyecek. Bugün, eski dostlarınızla görüşmek isteyebilir, onun fikirlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Karşı taraftan gelen tavsiyeleri çok dikkate almanız gereken bir gündesiniz..

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Boğa; Bugün eski aşkından mesaj veya haber alabilirsin. Sabah uyandığında içinde kelebekler uçuşabilir ancak, lütfen geride bıraktığın hiçbir şeye dönüp bakma. Hele ki işin içine ihanet karıştıysa, hayatından uzak tutabildiğin kadar uzak tut o insanı. Sana geri dönmesi mutlu etmesin seni. Bugün geçmişinin sana hiçbir fayda sağlamayacağını kendine hatırlatman gerekiyor. Kendine saygısızlık gösterme. Sen Boğa burcusun, aptallık etme. Eski bir arkadaşın veya sevdiğin bir arkadaşın görüşmek isterse mutlaka görüş ve kafanı dağıt, yeter ki eskinle barışma. Arkadaşlarından tavsiye al. Bu sana iyi gelecek..

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili İkizler; Ne kadar için sıkılmış görebiliyorum. İş yerindeki huzursuzluğun olsun, çalışma arkadaşlarının monotonluğu olsun, hayattan bezdirmişler seni. Ne olacak senin bu enerjik halin? Etrafındaki insanlara o kadar iyisin ki, hem modunu düşürmelerine hem de seni kırmalarına müsaade ediyorsun. Bütün bir hafta yaşadığın stresi bugün atmanın tam vakti. Eğlenmene bakmalısın. Kimseyi umursama ve kimseye "Hayır" demekten korkma. Kendi kararlarını özgürce karşı tarafa söyle ve yargılanmak gibi bir kuşkun olmasın. Aşırı tepkiler vermekten vazgeçmelisin, aşırı sevme mesela, aşırı kızma, aşırı tepki gösterme. Bugün eski arkadaşlarından gelen bir takım mesajlar seni üzebilir, geride bıraktığın ne aşkına ne de arkadaşlığına dönme. Arkadaşına dönersen de mesafeli olmaya özen göster.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Yengeç; Son haftalarda buruk bir sevinç var içinde. Aslında dışarı karşı pek mutlu gözüküyorsun ama, içinde biriken sıkıntı ve hoşuna gitmeyen bazı durumlar, içten içe seni kemiriyor. Eski bir arkadaşına yaşattığın acı olayı ara ara hatırlayıp, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorsun. Korkma, korkunun ecele faydası yok. Konuş, gerekirse özür dile. Aşk hayatında, partnerinle arandaki sorunları hep halı altına süpürüyorsun. Bundan vazgeç. Dışarıdan her şey yolunda gibi gözükse de, içini kemiren bir çok problem var. Eğer mutsuzsan çek git, ardına bile bakma. Çünkü gök kubbe sana, kalbinden geçen her şeyi yap diyor.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Aslan; Çok planlısın ve bu plan programın artık seni yorduğunu fark ediyorsun. Sakın bu disiplininden ayrılma. Emin ol emeklerinin hepsinin karşılığını çok yakında alacaksın. Bu sene Merkür'ün sert açısı seni küllerinden yeniden doğuracak. Çalıştığın yerde ya sen yükseleceksin ya da maaşına zam gelecek ancak, biraz daha gayret, pes etme. İleride "İyi ki" demek için, çalışmaktan asla yorulma. Vaktini güzel değerlendir, her saat senin için çok önemli. Yatırım işlerini çok güvendiğin bir isme danış, kendi halinde planlar yapmamaya özen göster. Emeklerinin karşılığı geliyor, hazır bir şekilde bekle...

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Başak: Güne enerjik başlayacaksın. Bunun nedeni ise günlerdir beklediğin bir haber veya sürpriz bir haber alabilirsin. Bu aralar seni mutlu edecek, heyecanına heyecan katacak yeni bir arkadaşlık edinebilirsin. Ayrıca, bugün enerjine yönelik güzel iltifatlar alabilirsin. Günlerdir üzerinde yer eden ölü toprağından nihayet kurtuluyorsun. Arkadaşlarınla eğlenmek için harika bir gün. Kafanı karıştıran olayları bugünlük bir kenara bırak ve eğlenmene bak. Aksi takdirde çevrende seni seven insanlar da bu tavırlarından sıkılıp senden uzaklaşacak...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Terazi; Fevri tepkilerini bir kenara mı bıraksan? Çevrende oldukça sevilen bir karakterken, bu davranışların seni itici yapabilir. Şikayetçisin. Tüm bunlardan vazgeçmen gerektiğinin bilincinde olman gereken bir gündesin. Partnerine karşı hiçbir zaman saygı sınırını aşma, bu hafta kavga edebilirsiniz biraz alttan al. Kendini bu konularda törpülemen sana çok iyi gelecek. Her şeye parlamaların birilerinin sabrını taşırabilir, aranızda tartışmalara yol açabilir. Özellikle bugün de dahil bu hafta ne söyleyeceğine ne konuşacağına dikkat etmen konusunda gök kubbe seni uyarıyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Akrep; Sana bundan sonra Yalnız insan diyelim. Issız adam gibi sürekli bir başına takılıyorsun, biraz sosyalleşmen gerekiyor sanki? Kendi halinde yaşamaktan bu aralar çok sıkıldın. Arkadaşlarınla görüşmek bile istemiyorsun. Ama emin ol bu sana çok iyi gelecek. Son günlerde çok tavırlısın ve çevrendeki kişileri kendinden uzaklaştırıyorsun. Arkadaşların seni çok seviyor ancak, bu hareketlerine kimse dayanamaz. Biraz daha ılımlı olabilirsin mesela? Özellikle arkadaşlarına üzgünsen anlat, kaygılıysan paylaş. Bu sıralar aile ilişkilerindeki diyaloglarına da dikkat etmelisin. Şu duygusallığı bırak eski hallerini özledik ya hu.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Yay; Bu hafta çok bitkinsin ve hem çok iyi uyumak, hem de bedenini dinlendirmek istiyorsun. Sabah yatağından kalkar kalkmaz hemen plan programa başlama mesela. Bugün biraz miskin olmak sana çok iyi gelebilir, çalışıyorsan da iş yerinde her şeye çok atlama, biraz beynini dinlendir. Bu hafta seni hem duygu hem kariyer bakımından yoğun günler bekliyor. Bu sebeple, beynini ve ruhunu güzel bir şekilde dinlendirmen gerekecek. Kalbin boşsa çok iyi bir eş adayı geliyor. Muhakkak tanış. En azından bir çay iç, en kötü ne olabilir?

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Oğlak; Bugün, çevrendekilere kendini göstermek isteyebilirsin. Hiçbir şeyin seni engellemesine müsaade etme. Karşına ne engel çıkarsa çıksın, emin ol gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle, engellerin üstesinden kolaylıkla gelebileceksin. Ancak, bu süre zarfında şartları zorlamamaya özen göster. İsteklerine ulaşabileceğin bir gündesin. Arkadaşlarını bu aralar çok özlüyorsun, emin ol güzel bir buluşma ve sohbetle yeniden yenileneceksiniz. Sohbet masalarının vazgeçilmez ismisin, bu sebeple seni arayacaklarından hiç şüphen olmasın. Bir de lütfen bu ara cüzdanına dilek, dua ne varsa yaz koy. Paran bollansın, bereketin artsın. Savurma paranı, yarın lazım olacak.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Kova; Bugün ve bu hafta gerçekten en iyi sensin. Herkesin imrendiği bir hayatın olacak gibi gözüküyor. İyi ki güçlü bir yapıya sahipsin, yoksa geçen hafta senin için çok sancılı geçebilirdi ama ne mutlu ki atlatıp küllerinden doğdun. Haftanın son gününde, yanındakilerin değerini daha çok bileceksin, onların desteğini iliklerine kadar hissedecek, sevildiğini bir kez daha anlayacaksın. Sana tek önerim, dedikoduya girme, hiçbir konu hakkında yorumda bulunma. Zararlı çıkan sen olacaksın.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Sevgili Balık; Bugün yorgun uyanmanın sebebi uykusuzluk veya bitkinlik değil. Bugün yorgun uyanmanın sebebi sırtında taşındığın yükler. Arkadaşlarının büyük sırları, aile hayatında yaşadığın ufak tefek gibi görünse de başkasına çığ gelecek dertler. Her şeyi bir kenara bırakmak neden senin için bu kadar zor? Biraz kendini düşün sevgili Terazi, sosyalleş, yeni arkadaşlar edin. Evcimen yapından biraz olsun sıyrıl. Emin ol kendini çok daha iyi hissedeceksin. Böyle giderse düşüncelerin beynini daha çok kemirecek.