Günlük burç yorumları 9 Aralık 2021 Perşembe | Terazi ve Balık yaralarınız sarılıyor!

Günlük burç yorumlarına göre 9 Aralık 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Ev ve ailenizi ilgilendiren konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Alışık olduğunuz durumların dışına çıkabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece çok fazla sorunla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda hisleriniz doğrultusunda hareket ederken hata yapmaktan kaçınmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Daha dengeli olmaya çalışın.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Bugün, kişisel belirsizliğinizin önünüze geçmeye çalışacaksınız. Anlaşılır hareketler sergilediğiniz sürece çevrenizdekilerle sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki bazı konuları tekrar gözden geçirmenizin size ve partnerinize iyi geleceğini bilmelisiniz. Beklenmedik problemlere hazırlıklı olmanız çözüm üretme konusunda size yardımcı olacaktır. Maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Her açıdan daha etkin enerjilere sahip olacağınız bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adım atmanız size oldukça iyi gelecektir. Arkadaşlık ilişkileriniz, aile sohbetleriniz ve iş yerindeki yükselişinizle, özgüveninizin yerine geldiği, kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ancak ne olursa olsun kendinizi yine baskı altında hissedeceksiniz. Bunun için sakin kalmaya ve soğuk kanlı olmaya özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Kelimelerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Tüm karmaşık durumların üstesinden gelme şansınız var. Aşk hayatınızda ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceği bir dönemdesiniz. Sevginizi göstermekten çekinmemelisiniz. İş hayatınızdaki yoğunluğunuzdan sosyalleşemeyeceğiniz bir gün olabilir. Bu durum canınızı sıkacak olsa da enerjinizi yüksek tutmaya çalışmalısınız. Gelişmeler üzerinde kontrol sahibi olmaya çalışmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Bugün haftanın yorgunluğunu ilk defa enerjinizle değil, miskinliğinizle üstünüzden atacaksınız. Yaşadığınız hanede bu sıralar tüm şartları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak, dengeleri tam da istediğiniz kıvama getireceksiniz. Aile, ilişki, arkadaşlığa dair ne sorununuz varsa hepsini konuşup ortak yol bulmak isteyeceksiniz. Bu dönemde arkadaşlık ilişkinizi ve aşk hayatınızı birbirine karıştırmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: ; Bugün yorgun ve bitkin bir güne uyanıyorsunuz. Bu sıralar yaşadığınız arkadaşlık, iş ve aile konuları sizi çok yordu. Hayatınızda yolunda giden tek şeyin ilişkiniz olduğunu düşüneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinize sınır koymadığınız, ancak sınıra en ihtiyaç duyduğunuz bir dönemdesiniz. Bir işe kalkışmadan önce mutlaka çevrenizdekilerden fikir alışverişi yapmalısınız. Hata yapmaya meyilli günler içerisindesiniz ve bu size maddi manevi sıkıntılar yaşatabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bugün haftanın tüm yorgunluğunu, üzerinize serpilen ölü toprağını atıyorsunuz. Sevdiklerinizle veya partnerinizle şahane bir gün geçireceksiniz. Size iyi gelen bu randevular yarın haftaya zinde başlamanız için şahane bir motivasyon kaynağı olacak. Aşk ve hayatınızdaki tüm sorunları tamamen geride bırakmaya çalışın. Zira olayları zihninizde büyütüp yeni sorunlara yol açabilirsiniz. Yaşadığınız tüm sıkıntıların tek başınıza üstesinden gelmeniz sizi küllerinizden doğdurdu. İyi niyetinizden kaybettiğinizi düşündüğünüz her olay bugünden itibaren size meyve vermeye başlıyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Şartları gereğinden fazla zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmanın yollarını aramalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda arkadaşlık ilişkileriniz kadar şanslı olmamanız sizi üzüyor, bu durumu sosyal çevreye yansıtmamak için yoğun efor gösteriyorsunuz bu da sizi zorluyor.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bugün, kendinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz. Çevrenizdekiler tarafından fark edilmek için her türlü yolu deneyeceğiniz bir gündesiniz. Hata yapmadığınız takdirde her türlü gelişmeyi daha yakından takip edebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Tüm şartları gereğinden fazla zorlamamaya çalışın. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekmekte. İlişki hayatınızda karşı tarafa verdiğiniz değer tam olarak anlaşılmıyor, bu da türlü kavgalara sebep vererek partneriniz üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Değer ve sevginizde net olduğunuz takdirde işler istediğiniz gibi ilerleyecek.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bugün kendinizi biraz da olsun iyileşmiş ve yenilenmiş hissedeceksiniz. Ailenizin ve arkadaşlarınızın yanınızda olduğunu bilmek size daima güç veriyor. Olumsuzluklar yaşadığınız bir dönemi geride bırakmaya başlıyorsunuz. Farklılıklara daima açık olan yapınız ile hayatınızda durgunluğa geçit vermiyorsunuz. Enerjinizin bitmek bilmemesi size güzel gelişmeler sağlayacak. Aşk hayatınızda ufak tefek sorunlar çıkabilir ancak, sabırlı olursanız üstesinden gelemeyeceğiniz bir problem olmayacak.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; ; Bugün ve bu haftanın ilerleyen günlerinde genel olarak emeklerinizin karşılığını alacağınız bir gündesiniz. Aile içinde yaşadığınız olumlu gelişmeler sosyal hayatınıza da yansıyacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu dönemde kendinize vakit ayırmanız size çok daha iyi gelecek. Yeni hobiler edinmek veya yeni yerler keşfetmek ufkunuzu genişletebilir. İş hayatınızda yaşadığınız aksaklıklara bu haftanın başlangıcıyla son veriyor, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Enerjinizin bir hayli yüksek olduğu bir gündesiniz. Bundan olabildiğince yarar sağlamaya çalışmalısınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemeniz gereken bir gündesiniz. Belirsizlikleri ortadan kaldırmayı başardığınız sürece her şey yolunda ilerleyecektir. Geçmişten kalan yaralarınızın yavaş yavaş sarılacağı ve geçmişin izlerinin silineceği bir döneme geçiyorsunuz. Acele kararlar almadığınız sürece hata yapmayacağınızı da bilmelisiniz. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmak için ne gerekiyorsa yapmalısınız.