Günlük burç yorumları 9 Haziran 2022 Perşembe | İkizler, iki düşün bir konuş! Akrep, kibrinin kölesi olma!

Günlük burç yorumlarına göre 9 Haziran 2022 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bu Perşembe, sizi sıkıntı ve hüzün bekliyor. Bu haftanın yorgunluğu ve içinizdeki şüpheler sizi yiyip bitirebilir ancak, tavsiyelere uyduğunuz sürece, dilediğiniz gibi bir hafta geçirebilirsiniz. Öncelikle, her şeyi üzerinize alınmayın, her şeyi çok fazla düşünüp kişisel algılamayın. Duygusal ve alıngan bir dönemdesiniz. "Ben buyum, kendimi seviyorum, kimsenin sevgisine ihtiyacım yok" mottosunu ara ara kendinize hatırlatmanızda fayda var. Bugün sevdiğiniz kişi veya kişilerden haber alabilirsiniz, modunuzu yerinize getirecek haberler hiç beklemediğiniz insanlardan gelecek. İş konusunda aceleci olmayın, biraz daha sabır.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Haftaya biraz sinirli başlamış olabilirsiniz. Son zamanlarda ilişkiniz içerisinde yaşadığınız problemler karşı tarafı da sizi de yordu. Sorunun kendinizde olmadığını bildiğiniz için rahatsınız ancak, karşınızdakinin sinirlerini asıl sizin bu rahatlığınız bozuyor. Ona kendini biraz daha önemli hissettirecek davranışlarda bulunursanız, aranızın düzelmesini sağlayacaksınız. İş konusunda gayet başarılı ilerliyor, üstleriniz tarafından takdir ediliyorsunuz. Yolunuzun bu dönemden sonrası parlak görünüyor. Bu sıralar arkadaşlarınızı iyi seçin, çok kötü darbeler alabilirsiniz. Geçmişte yol verdiğiniz arkadaşlarınızı bir daha hayatınıza almayın ve kendinize yapılan saygısızlıklara artık bir dur deyin.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Bu perşembe sizin gününüz. Haftada gergin ve sinirli başladınız. Sizin ayınız olan Haziran ayının iyi enerjileri ruhunuza sirayet edecek. Bugün birilerinin doğum günü olabilir. Yaşayacağınız bu doğum günü belki de en huzursuz ve mutsuz olduğunuz doğum gününüz olabilir. Belki de ilk kez büyüdüğünüzü hissedeceksiniz. Hayatınızda o kadar çok problem oldu ki, "İkizler burcu neşelidir" kalıbı artık size komik geliyor. Hayattan eskisi kadar keyif almıyorsunuz. Ancak, bu ay itibariyle ruhunuza iyi gelecek olan enerjiler, yeniden sizi hayata döndürebilir. Son günlerde konuştuklarınıza çok dikkat edin, iki kere düşünün bir kere konuşun.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Bu perşembe şans Yengeç burcundan yana. Etrafınıza saçtığınız pozitif enerji size ve çevrenizdekilere iyi geliyor. Duygusallığınız bu dönemde hep iyi yönden size uğrayacak. Başarı konusunda biraz daha sabır. İstekleriniz çok ancak bunun için sizlerin de sıkı çalışmasına gerek var. Biten ilişkiniz, arkadaşlığını vs. her ne varsa, artık hepsini geçmişe gömme vakti. Kimseye düşünerek üzülmenin, kimseye hiçbir faydası yok. Siz istediğiniz kadar üzülün, karşı tarafın sizden haberi yok. Boş yere kendinizi paralıyorsunuz. Biraz kalbinize ve beyninize söz geçirmenizde fayda var. Beyin neyi kabul ederse, kalp ona boyun eğer unutmayın.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Bu perşembe, yediğinize, içtiğinize ve söylediklerinize dikkat edin. Özellikle aile içi fikir uyuşmazlıkları sizi derinden etkileyebilir, söylemek istemediğiniz şeyler bir anda ağzınızdan çıkıverir. Aman dikkat, bu perşembe sizin için çok kritik bir gün. Özellikle sevdiğiniz insanlara kırıldığınız ne varsa söyleyin, içinizde tutup kendinizi doldurmayın. En ufak bir şeyde gemileri yaktığınızda insanlar anlam veremiyor. Bu yüzden rahatsız olduğunuz her şeyi cesurca dile getirin. Hayatınızda iş konusunda değişiklikler gündemde. Yeni bir işe başlayabilir, mevcut işinizden ayrılabilirsiniz. İyi düşünün, muhakkak konforunuzu ön planda tutun.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Bu perşembe, siz işe değil, iş ayağınıza gelecek. Başaklar için bugün kritik bir gün. Biraz daha sabretmenin hiçbir faydası yok. Gelen telefonu değerlendirin, lamı cimine takılmadan sadece kendinizi geliştirmek adına elinizi taşın altına koyun. Elbette zorlanacaksınız, belki de hiç bilmediğiniz bir sektöre adım atacaksınız. Hırsı kibre dönüştürmeden, çabalayabildiğiniz kadar çabalayın. Bugün itibariyle verdiğiniz karar, attığınız adım size büyük şans getirecek. Aşk konusuna gelecek olursak süregelen ilişkiniz varsa, karşınızdakiyle daha iyi iletişim kurun, ilişkiniz yoksa yenilere şans verin, eskiyi tamamen hayatınızdan şutlayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bu Perşembe hayatındaki düzenler allak bullak olabilir. Bildiğin her şey için "Bunu nasıl anlamamışım" derken kendini bulabilirsin. Bir türlü dikiş tutturamadığın ilişkinde biraz daha uyumlu olabilirsin. Her şey sana özel değil, karşındaki insan senin düşüncelerini yansıtmak zorunda değil. İnsanları bu kadar kolay kırma ve biraz daha özen göster. Duygularında samimi olabilirsin ancak, düşünmeden konuştukların seni "Samimiyetsiz" yapıyor. Arkandan en çok bu kelimenin kullanıldığını göreceksin. Lüks sevdana biraz mola ver ve hayatın gerçeklerini gör. Biraz daha tutumlu olmalısın, yoksa borçtan kurtulamayacaksın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Bu Perşembe, kininizden ve kibrinizden arınmanız gereken bir gündesiniz. Artık çocukça tavırları bırakıp, gerçek bir yetişkin gibi davranmanız gerekiyor. Çevrenizdekiler egonuzdan ve kendinize olan güveninizden çok rahatsız. Kendinize güvenmeniz güzel ancak, bunu kibre döküyorsunuz. Özür dilemek nedir bilmiyorsunuz. Kırıyorsunuz ve hep karşı taraf toparlasın istiyorsunuz. Hayat böyle geçmez sevgili akrepler. Biraz daha kendinizi yumuşatmanız gerekiyor. Bu Perşembe gününde oturun ve geniş çaplı düşünün. "Ben ne yapıyorum? Haklı mıyım haksız mı? Neden hep her şeyi karşı taraftan bekliyorum?" Bu soruları özellikle bu hafta kendinize sık sık sormanızda fayda var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bu Perşembe, eskiye özlem duyabilir, yeni aldığınız haberlere sinirlenebilirsiniz. Örneğin, sevgilinizin arkadaşını pek sevmiyorsanız, sevgilinizin size "Bugün o arkadaşımla görüşelim" dediğini duyabilir, bu duruma biraz bozulabilirsiniz. Aranızda uyuşmazlık ve anlaşmazlık yaşanabilir, biraz daha olgun tavırlar sergileyin, aksi takdirde sevgilinizi kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Son günlerde yaşadığınız ailevi problemleri oturup geniş açıda düşünün ve büyüklerinize saygısızlık yapmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bu perşembe, kendinizi çok daha daha iyi hissedeceksiniz. Sınırları resmen ortadan kaldırmak istiyorsunuz ancak bunun için biraz daha sabır. Dengeli davranmayı başardığınız sürece ikili ilişkilerinizde sorun yaşamayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmelisiniz. Aşk hayatınızda duygusal olarak kendinizi ifade etmek isterken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçının. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Bu perşembe, sağlığınızla ilgili konuları es geçmemelisiniz. Bedeninizde bir gariplik hissettiğiniz an uzmana başvurmanızda fayda var. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için harekete geçmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda, partnerinizin ilgisini çekmek için yaptığınız taktilerden vazgeçmelisiniz. Daha kontrollü ve sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Yaptığınız planlar elinizde patlayabilir. Temkinli olmanızda fayda var.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bu perşembe, ikili ilişkilerde daha hoşnutsuz yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Değişkenliklerin sizi yıpratmasına izin vermeyin. Anlaşılması güç tepkiler vermekten vazgeçin. Tersliklerin üstesinden gelmeyi başardığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olmasını da sağlayabilirsiniz. İş hayatınızda huzursuzluk yaratacak her ne varsa uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Patronlarınızla aranızı iyi tutsanız iyi ederseniz. Çevrenizdeki herkese de koşulsuz şartsız güvenmekten vazgeçmelisiniz.