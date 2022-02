Günlük burç yorumları 9 Şubat 2022 Çarşamba| Yengeç, yaşattığını yaşayacaksın, Başak, öfkeyle kalkıp zararla oturma!

Günlük burç yorumları 9 Şubat 2022 Çarşamba gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sizler için günlük burç yorumları başlık adı altında, günlük burç yorumlarına yer verdik.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; Bugüne çok da olumlu başladığın söylenemez. Son zamanlarda seni yoran ailevi ve sosyal çevrende gelişen olayların etkisinden çıkamadın. Kimseye inanmaman gerektiğini sürekli kendine tekrar etmende fayda var. Canını yakacak, seni sıkıntıya düşürecek her olaydan kaçman gereken bir dönemdesin. Bugünü sadece kendine ayırır, kafanı dağıtmak için yeni hobiler edinirsen, sıkıntılarını kısa süreliğine unutabilirsin. Bu aralar harcamalarına dikkat edeceksin. Doğru adımlar attığın takdirde, yeni güzelliklere kapı aralayabilirsin. Herkese her şeyini anlatmak zorunda da değilsin. Olaylara biraz daha ördüğün duvarlarla yaklaşmanda fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; Bugünlerde içinde oluşan mutluluğu kaybetmemek için fevri davranışlar sergilemekten kaçınmalısın. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş hissediyorsun. Anlık yapılan güzel planlar moralini yerine getiriyor, bu da mutlu olmanı sağlıyor. Yapı gereği ani çıkışlar yaşayan bir kişiliksin. Çevrendekilerin bu sebepten ötürü eleştirilere maruz kalabilirsin. Sevdiğin insanlar için fedakarlık yapmak senin vazgeçilmezin olmuş ancak, bunu biraz daha azaltmalısın. Maddi konularda biraz daha sakin davranarak, o alışveriş poşetlerini yere sakince bırakmalısın. Elindeki parayı birikim için değerlendirmek sana artı avantaj sağlayacak. Ailende seni yoran sorunlar yaşanabilir, aile büyüklerine karşı saygılı olmaya özen göster. Sevdiğin insanla bu aralar kendi içinizde halletmeniz gereken bazı mevzuları açığa kavuşturabilirsiniz, onu anlamaya çalış.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; Kafanı kurcalayıp duran geçim derdini bir kenara bırakıp hedeflerindeki doğru stratejiyi belirlemelisin. Astrolojide en zeki burçsun ancak, biraz daha sorumluluk sahibi olmasın. Son günlerde filozofmuşsun gibi fazla düşünüyorsun. Buna gerek yok, artık anı yaşa. Unutma, her şey vaktinde güzeldir. Zaman en güzel hediyeyi evrir. Sabırlı beklemeyi öğren ki, güzel şeyler zamana yayılarak seni bulsun. Ailevi problemlerinden kimseye bahsetme. Eski arkadaşlıklarından bu konu da darbe yiyebilirsin. Dinlenmek sana zamanla iyi gelecek. Bir günlük tut, içindekileri yaz daha sonra o sayfaları yakıp küllerini toprağa göm.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç, Yaşadıkların karşısında bakış açını biraz daha geniş tutmalısın. Çevrendekilerin sana önemli konularda danışacağı problemleri var. Kendi fikrini açık açık söylemekten sakın kaçma, sana göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu karşı tarafa doğru aktarmalısın. Şu sıralar paranı çok iyi tutuyor, birikimlerini gayet başarılı yönetiyorsun. Bu aralar "Yaşattığımı yaşıyorum" derken kendini bulabilirsin. Bu iyi de olabilir kötü de. Pişman olacağın hiçbir yatırım fikrine adım atma. Olayların akışına göre uygun adım attığın sürece, süreç senin için daima lehinde ilerleyecek. Son olarak, sağlığına dikkat et, hafta başında seni mide rahatsızlıkları biraz uğraştıracak. Yediklerine karşı tedbirini aldığın müddetçe, sağlıklı bir hafta geçireceksin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; O kadar yorgunsun ki, yarını düşünmeden doya doya dinlenmek istiyorsun. Çalışkanlık seni yorsa da, bunun getirisini gözlerinle görmek seni mutlu ediyor. Biraz daha olumlu bak olaylara. Bu sıralar insanları iyi dinle ama asla bir şey anlatma. Hele ki, evliysen veya güzel giden bir ilişkin varsa. Partnerini şu sıralar gereksiz ve küçük problemlerle bunaltmamalısın. Güzel giden ilişkin bir an da tepetaklak olabilir. Hastalığa karşı kendini sıcak tutmalısın. Soğuklarla birlikte artan burun akıntıları, öksürükler seni sağlık konusunda biraz zorlayabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. İşlerinde aksaklık yaşamak istemiyorsan, bol bol bitki çayı tüketmelisin.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak; Haftanın ortasında ani tepkilerine biraz dur demelisin. Çevrendekiler bu sıralar senden çok şikayetçi. Gereksiz atarların onları rahatsız ediyor. Bunu dile getirmekten bile korkuyorlar. Gerginliğini iş arkadaşlarına yansıtma ki aynı çatı altında sorun yaşamayın. Uygulamaya geçeceğin bazı kararların var, bunları özellikle güvendiğin bireylere anlatmalısın. Sana verecekleri tavsiyeleri de iyice benimsemelisin. Bu sıralar seyahat etmek isteyebilirsin ancak, biraz daha beklemelisin. İstediğin birikim eline geçtiğinde, tur planlarını gerçekleştirebilirsin. Elindeki parayı tutmakta uzman olmuşsun, birikimlerini uzun vadeli gerçekleştirirsen, ilerde parana değer katabilirsin. Aşk hayatında çok fazla problem var, bunları partnerinle açık bir şekilde konuşmalısın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; O kadar yorgunsun ki.. Özellikle son günlerde için yangın yeriyken dışının çiçek bahçesi olması seni çok yordu. Hane içinde olaylara boyun eğdiğin için kendinden içten içe nefret ediyorsun. Konuşmaktan kaçıyorsun, bu da senin psikolojini bozabilir. Rahatsız olduğun ne varsa çatır çatır söyle artık, bırak düşüncelerin için seninle arkadaşlık yapmıyorlarsa yapmasınlar. Sana nasıl davranmaları gerektiğine daha da dikkat ederler. Çevrendekileri kırmamak için gösterdiğin çabayı biraz kendin için göstersen, en azından rahatlarsın. Bu aralar üzerinde dolaşan kara bulutların seni etkisi altına almasına ne olur izin verme. Kendin için neyi doğru buluyorsan onu yapmalısın. Burçlar arasında belki de en doğru kararı verecek potansiyele sahipsin. Sen yaparsın, kendine inan.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; Hayatınızdaki gelişmelerden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz bu süreçte, her şeyin istediğiniz gibi ilerleyeceğini bilmelisiniz. Şartlara karşı doğru adımlar atmanız her açıdan çok mühim. Aşk hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da birbirinize verdiğiniz huzur, her türlü sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacak. Karşılaştığınız olayları kestirip atmamaya özen gösterin. Daha dikkatli olmanızda fayda var. Son olarak, çevrenizdeki insanlar sizin kibirli olduğunuzu düşünüyor, akıllarda kötü kalmak yerine onlarla konuşarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İletişim gücünüz yönünden sağlam bir yapıya sahipsiniz, bu durumda en güçlü yeteneğinizi ortaya koyarak, çevrenizdekilerle konuşmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; Hayata bakışınız, olayları düşünmeniz, geçtiğimiz günlerin aksine daha da kolay olacak. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerde yakın hem uzun geçmişe ait sorunların hayatınızda tekrar etmesine izin vermeyeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda ise, çalışma ortamınızda sizi anlamakta zorluk çeken ve bundan da sizin rahatsız olmanıza neden olan kişilerin, artık sizi anlamaya başlamasıyla çalışma ortamınızda motivasyon kazanacaksınız. Bugün özgür harcamalar içerisinde olacaksınız. Özellikle kişisel bakımınıza çok önem vereceğiniz bir gündesiniz. Yapılsın bakımlar...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; Ticaretle ilgileniyorsanız, ticaretiniz artacak. Bununla birlikte, çevrenizdeki insanların sizi kıskanıyor olduğunu fark edeceksiniz. Buna engel olamazsınız, herkes herkese imrenebilir, "neden böyle oluyor" olaylarına girmeyin. Siz kendinize güvenin, önünüze bakın. Özellikle şansınızın artması sizi mutlu edecek. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde yalnız değilseniz, kalbinizde biri varsa partneriniz ya da eşinizle bazı konularda oy kullanma yaşayacaksınız. İlişkinizde hangi alan eksik dokunsallık mı, duygusallık mı, şefkat mi, düşünülmek mi? Hangi alanlar eksikse, bunları oylayacak ve sonuca varacaksınız. Aşkta birliktelikte ve beraberlikte şanslıymışım dedirtecek be.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; Ev ve aile yaşamınızı alakadar eden konularla daha yakından ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Cesaretinizle ön planda olmak hoşunuza gidecek ve başkalarını da memnun edecek. Duygularınız doğrultusunda hareket ederken hata yapmamaya dikkat etmelisiniz. Çevrenizdeki insanların ne dediğini çok da umursamayacağınız bugün münakaşa içerisine girmemeye çalışmalısınız. Düşünce yapınızı biraz olsun değiştirmeye çalışırsanız herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Sorunları çözmeye odaklanmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; Yakın çevrenizdeki insanların dertleriyle ilgili olacağınız bir gündesiniz. Her açıdan olumlu enerjilerinizi karşı tarafa göndermeye ve onu buraya doğru yönlendirmeye özen gösterin. Genel olarak isteklerinize ulaşma şansına sahipsiniz. Harekete geçmek için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Sabırlı olduğunuz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızda hoşunuza gitmeyen bazı sorunlar yaşansa da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var.