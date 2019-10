Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 13 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 13 Ekim 2019 Pazar burç yorumları, 13 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 13 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 13 Ekim 2019 Pazar günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Bugün müziğe kendinizi bırakabilirsiniz. Etkilenmek ve ilham almak için karşınıza birçok veri çıkabilir. Siz verileri toplayarak gün sonunda çok daha huzurlu biri haline gelebilirsiniz. Müzik ve dans derslerine katılmanızı ve bu yönünüzü kuvvetlendirmenizi öneririz. Muhakkak size katacağı değerler olacaktır.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Sosyal ilişkilerinizde köklü değişikliğe sizi mecbur bırakan Koç burcundaki dolunayın ardından, bu hafta özel hayatınızdakilerle zorlu bir sınavdan geçiyorsunuz. Siz karşınızdan uyum ve ahenk beklerken kapının yüzünüze sertçe çarpıldığını görüp şaşkına dönebilirsiniz. Sert tavırlar, ve korkuya neden olacak tehdit vari söylemler karşısında sakinliğinizi korumalı, öz değerinize daima sahip çıkmalısınız. Olumsuz düşüncelerden zihninizi arındırmalı özellikle haftanın ikinci yarısında kıvrak zekanızı harekete geçirerek önünüzdeki günlere olumlu bir yaklaşımla odaklanmalısınız. Yaşanılanlar hepsi size yeni bir kapı açılmasını sağlayacak.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmada arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmelisiniz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Ekibinizde oluşacak dinamik sayesinde en çetrefilli işlerin bile kolayca üstesinden geleceksiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Sevgili Başak; seni krize sokan konularda duygusal patlamalar yaşayabilir, artık biraz daha bencil olmanın zamanının geldiğini düşünebilirsin. Bireysel olarak aldığın kararlar özellikle ekonomik konularla ilgili fırsatlar getirirken, işbirliklerinde sorunlara yol açabilir. Bütçeni yeniden düzenlemen gerekebilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

İlişkilerde perde diyeceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. Zira Koç burcundaki Dolunay size partnerinizin ne kadar bencil, egosunun sesini dinleyen, tek taraflı düşünen biri olduğunu işaret edecek. Ani kopmalara ya da tartışmalara bugün dikkat etmekte fayda var. Yeni birine aşık olabilirsiniz. Aşk heyecan sever.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Bugün bütün ilişkileriniz güçlenecek ve anlayış seviyeniz yükselecek. Düşünce şeklinizi duygularınız iyi bir yönde etkileyecek, bu sebeple ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize her zamankinden çok daha eğileceksiniz. Sonuç olarak tanıdıklarınız birbiriyle arkadaş olabilir ve bu arkadaşlıklar ömür boyu sürecek bağlar yaratabilir. Romantizm seviyeniz de yüksek derecedeki empati düzeyinizden fayda görecek. Tadını çıkarın!

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Sizi siz yapan tutkularınız. Bu sizin kimi zaman zayıf tarafınız olsa da bugünlerde en iyi silahınız. Bugün sözleriniz oldukça etkili ve dudaklarınızdan çıkan kelimeler oldukça güçlü olacaktır. İnançlarınız, felsefeniz ve zekanızla bugün bazı şeyleri rahatlıkla başarabilirsiniz. Eski günlere bir yolculuk yapabilirsiniz. Hatırlamak iyi gelecektir. Boyun ağrılarınıza dikkat, bu sıralar yeniden kendini hatırlatabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Aşk hayatınızla ilgili hızlı gelişmeler gündeme gelecek. İlerleyen günlerde yolculuk ve haber alma dönemi yaşayabilirsiniz. İş hayatındaysa beklemeler sona erecek, alacağınız yeni bir teklif size büyük bir heyecan yaşatacak ancak tam anlamıyla düşünmeden karar vermek pişmanlık yaşatabilir

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

İş ile ilgili konularda yapacağınız görüşmelerde veya imza atacağınız anlaşmalarda sonuca ulaşmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Arkadaşlarınızdan bazıları sizden borç isteyebilir yardım etmeden önce kendi bütçenizi düşünmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Özel hayatınızda en ufak şeyleri sorun haline getirip kafanızda olmayan şeyleri kurmanız ilişkinizi çıkmaza sokuyor.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 13 Ekim 2019 Pazar

Bugün canınızı sıkan bir şey olması durumunda, annenizle veya yanında kendinizi rahat hissettiğiniz yaşlı bir kişiyle konuşmanız size iyi gelecektir. Yaşamın neresinde olursak olalım, daha fazla deneyime sahip birinden destek ve ilgi görmeye muhtaç olan bir parçamız hep olacak. Ziyaret ederek ya da telefonla görüşerek bu değerli kaynaktan biraz güç alın ve bu destek için minnetinizi gösterin.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.