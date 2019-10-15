Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 15 Ekim 2019 Salı günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 15 Ekim 2019 Pazartesi burç yorumları, 15 Ekim 2019 Salı günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 15 EKİM BURÇ YORUMLARI | 15 EKİM SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 15 Ekim 2019 Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 15 Ekim 2019 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün sakin bir ortamda meditasyon yapmak için güçlü bir dürtü hissedebilirsiniz. Bazı aksiliklerden kaynaklanmış olsa bile, dürtüyü onurlandırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Bazı yoğun aktiviteler içeren meditasyonlar size iyi gelecektir ya da sizin için en sağlam meditasyon olan dostunuza bir akşam yemeği ısmarlamak da güzel bir seçenek olabilir!

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün sizin için değişik bir yolculuğun başlangıcı olabilir. İş fırsatları muhtemelen tatlı dilinizin cazibesine diz çökecek ve başarıyı tadacaktır. Gün ilerledikçe, eşyalara olan ilginizi kaybedebilirsiniz. Akşamları çok duygusal olmaktan sakınmanızı öneririz. Bu gece sosyal buluşmalarda sevilen ve cömert biri olarak yerinizi almayı unutmayın.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün neşe ve mutluluk hissedebilirsiniz. Ancak, çabalarınızda başkalarıyla işbirliği yapmama ve destek vermeme konusunda çok inatlaşıyorsunuz! Kendi ihtiyaç ve isteklerinizi yerine getirmenin ötesine bakmanız ve başkalarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmanız gerekir. Dünyayı iyi insanlar kurtaracak!

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün karlı bir gün geçirebilirsiniz. Kazara kazançlar kapınızı çalabilir! Bu ne güzel bir sürpriz değil mi! Şöhret ve prestijiniz artabilir. Bağlılığınız ve verimliliğiniz insanları şaşırtacaktır. Herhangi bir çekinceye gerek kalmadan size takdirlerini sunmayı bekleyen bir grup insan var.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün aşk ve romantizme dalmış olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla pahalı hediyeler alabilirsiniz. İş yerinde arkadaşlarınıza olan davranışınız nazik ve yumuşak olacaktır, ancak günün ilerleyen kısımlarında meydana gelebilecek bazı olaylar nedeniyle öfkenizi kaybedebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışın. Karmaşık duyguların yaşanacağı bir gün sizi bekliyor olabilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün tatlı diliniz ile birçok sorunu halledebilirsiniz. Ne de olsa tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Teşbihte hata olmaz, buradaki yılanın kim olduğuna siz karar verin! Akşam eve geldiğiniz harika bir sofrayı hazır sizi bekliyor olarak bulabilirsiniz. Genelde yemekleri siz yaparsınız, ancak sizi bekleyen sofrada hiç fena olmayabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Aile durumunuz uzun zamandır olmadığı kara iyi olabilir. Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili iyi haberler alabilirsiniz. Muhtemelen onlara değerli hediyeler sunacak ve verimliliklerini takdir edeceksiniz. Belli bir sebebi olmasa bile öğleden sonra üzüntü hissedebilirsiniz. Küçük şeyleri büyütmemenizi öneririz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Önerileriniz, bugün yolunuza çıkabilir! İş yerinde dönüp dolaşıp sizin sözünüze gelindiğini görebilirsiniz. Bu sizi onurlandıracaktır. Muhtemelen öğleden sonra kabuğunuza çekilebilirsiniz. Ancak geçen saatler sizi farklı kılacaktır. İş yerinde, patronunuzu ışıltılı sonuçlarla büyük ölçüde etkilemek size gün boyu yetecek enerjiyi temin edebilir!

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Bugün sevgilinizin kalbini kazanma konusunda uzmanlığınızı konuşturabilirsiniz. Güller, romantik şarkılar ve hediyeler ona duyduğunuz sevginin büyüklüğünü özetleyecektir. Sevgiliniz muhtemelen gün boyu aklınızda olacak ve akşam onunla buluşmak için can atacaksınız. Bu aşk dolu akşamın keyfine varmanızı öneririz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Öncelik listesinde işinizi, aile yaşamınızın önüne geçirdiniz. Hayat ortağınız kendinize yeterince dikkat etmediğinizden şikayetçi olabilir. Bugün, ilk kez sevgilinizle romantik bir kaçamak planlayacağınız için hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyebilirsiniz! Profesyonel hayatta, patronlarınızdan rakipleri geride bıraktığınız için övgüler alabilirsiniz.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Gözlerinizi hedefinize sıkıca odaklayabilirsiniz ve arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin desteği motive olmanıza oldukça yardımcı olacaktır. İş yerinde, baskı artıyor olabilir ama iş yükü ile başa çıkmak için gereken tüm ateş ve enerjiye sahip olduğunuz için şikayetçi olmayabilirsiniz. Kendi alanınızı çizin ve hedefinize ulaşmak için çaba sarf edin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 15 Ekim 2019 Salı

Hem kişisel hem de profesyonel yaşamınız için oldukça gergin ve endişeli bir gün olabilir. Bugün aynı endişeleri paylaşan biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu durum, bazı ilginç sohbetlere ve problemlerinizi çözmek için verimli fikirlere yol açabilir. Beyin fırtınası, karşılıklı çözüm yolları bulmak için en etkin yollardan biri olacaktır.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.