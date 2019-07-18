 Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 18 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları 2019

Günlük burç yorumları Nuray Sayarı 18 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 18 TEMMUZ PERŞEMBE 2019

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 18 Temmuz Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 18 Temmuz Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

1 Ağustos'a kadar devam edecek Merkür Retrosu boyunca ilişkilerde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Tarafların birbirlerini anlayamaması nedeniyle agrasif tavırlar veya tartışmalarda artış gözükebilir. İnatlaşma ve baskın fikirler gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle Merkür Retrosu boyunca ağzımızdan çıkan sözlere çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Merkür gerilemesinde eski ilişkiler gündeme gelebilir ancak bu süreç oldukça aldatıcı.

MERKÜR RETROSU NE DEMEK? MERKÜR RETROSUNDA NE OLUYOR?

Retro sürecinde ayrıca yeni imzalar atmamak, yeni anlaşmalar yapmamak veya ev ile ilgili kontratlar imzalamamak gerekiyor. Çünkü aldatılmalara daha fazla açık olacağız. İş başvurularını da retrodan sonraki döneme ertelemenizde fayda var. Teknolojik aletlerin daha kolay bozulması da retronun önemli başlıklarından biri. Elektronik aletleriniz bozulabilir veya çok uğraştığınız belgeleri kaydetmeyi unutabilirsiniz. Bu nedenle çalışırken daha fazla konsantre olmaya çalışmalısınız. Eğitim veya iş hayatınızda ise dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Haftalık burç yorumunda Merkür Retrosu'nun burçlara etkisini okuyabilirsiniz...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Koç; bugün ani gelişen olaylar bir anda ilişkilerin ya da işbirliklerinin bozulmasına yol açabilir, özellikle romantik ilişkilerde çatışmalar yaşanabilir. Çok hareketli ve enerjik olduğundan birçok şeye bir arada yetişmeye çalışabilirsin. Önüne çıkan engeller seni yıldırmamalı, cesaretle hedeflerine ilerlemelisin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Boğa; kariyerinle ilgili önemli adımlar atmaya çalışırken bir anda gelişen olaylar, üstünde çalıştığın projelerin sonlanmasına, iş ortamından gelişen ilişkilerin bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda aile içinde veya evde ortaya çıkan çatışmalar öfkeyle hareket etmene yol açabilir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili İkizler; bugün ağzından çıkan sözlere dikkat etmeli, aynı sorunu tekrar tekrar gündeme getirmemelisin. Aynı görüşü paylaştığın kişi ve gruplarla bir araya gelerek kararlar alıp harekete geçmek istesen de inatlaşma ve kişilik çatışmaları ertelemelere neden olabilir. Ufak tefek sakarlıklara dikkat.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Yengeç; gün içinde harcamalarını kontrol altına almalı, lüks tüketimden uzak durmalısın. Maddi manevi paylaşımlarda ve ekonomik konularda ego savaşlarına girmemeli, gereksiz inatlaşmalardan uzak durmalısın. Yeteneklerine güvenerek adımlar atabilir ve mücadelelerden başarılı çıkabilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Aslan; bugün ilişkilerde tolerans göstermeli her şeye öfkeyle karşılık vermemelisin. Aynı hataları tekrarlaman karşındakiler tarafından hoş karşılanmayabilir, sergilediğin tavır kopmalara neden olabilir. Ancak kışkırtmalara kulak asmadan cesaretle ilerlediğin yolda sonuca ulaşabilirsin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Başak; gündelik işlerini yapmakta çok zorlanabilir, kontrol edemediğin engeller ve gizli düşmanlıklar yüzünden çalışmalarını yarım bırakabilirsin. Beraber çalıştığın kişilerle gereksiz inatlaşmalara girmen öfke krizlerine yol açacağından dikkatli olmalı ayrıca ruh ve beden sağlığına da özen göstermelisin.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Terazi; aşk ilişkilerinde öfkenin kurbanı olabilir, ego savaşlarından dolayı çatışmalar yaşayabilirsin. Fakat nezaketini ve uyum yeteneğini kullanarak olayları kontrol altına alabilirsin. Eski arkadaşlarınla tekrar bir araya gelmen, olaylara farklı ve sıra dışı bir bakış açısıyla bakmanı sağlayabilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Akrep; senin kontrolünde olmayan, kadersel olaylar yaşanabilir. Eve ve aileye dair işlerini halletmeye çalışırken, iş ve sosyal hayatından kaynaklanan gelişmeler bir anda kararlar alarak, harekete geçmeni gerektirebilir. Tepkilerini iyice ölçüp biçmelisin, öfkeyle kalkarsan zararla oturabilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Yay; oldukça hareketli ve enerjik bir gün geçirebilirsin. Yazılı ve sözel iletişiminde seni heveslendiren ve cesaretlendiren gelişmeler yaşansa da ani kararlar sorunlara yol açabilir. Muhalif görüşleri biraz daha hoşgörüyle karşılamalı, öfkene yenilerek ağız dalaşına girmemelisin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Oğlak; bugün yeteneklerini açığa çıkarabileceğin ve ekonomik kazançlar sağlayabileceğin fırsatlar yakalasan bile ani kararlarla harekete geçmen finansal krizlerin yaşanmasına neden olabilir. Geçmişten kaynaklanan vergi, kredi gibi ödemeler birden üst üste gelebilir.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Kova; kendi istek ve taleplerine odaklanmışken karşındakilerin tavır ve tutumları gerilime yol açabilir. Seni aceleye getirdiklerini düşünebilir, sabırsızlıklarından dolayı öfkelenebilirsin. Fakat cesaretini kaybetmez ve duygularını kontrol altına alabilirsen kazançlı çıkan sen olacaksın.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 18 Temmuz 2019 Perşembe

Sevgili Balık; gün içinde yalnız kalmak istemene rağmen iş ortamında ki gerilim ya da akrabaların talepleri içsel çatışmalara yol açabilir. Öfkeni açığa çıkarmakta zorlanacağın gibi bazılarının düşmanlık yaptığının farkına da varabilirsin. Ortamda ki gerginliğin sebebi sen olmadığın için çözümü de sen bulmaya çalışma.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.