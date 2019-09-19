.Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 19 Eylül 2019 Perşembe günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 19 Eylül 2019 Perşembe burç yorumları, 19 Eylül 2019 Perşembe günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 19 EYLÜL BURÇ YORUMLARI | 19 EYLÜL PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 19 Eylül 2019 Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 19 Eylül 2019 Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Sevdiğinizin desteğini almak istiyorsanız onunla ani tartışmalara girmeyin. Bu ikiniz de zarar göreceği anlamına geliyor. Aşık olduğunuz kişi zaten bugünlerde oldukça sakin. PARA: Parasal meselelerde başkalarının yatırımlarına müdahale etmeye kalkışmayın. Verdiğiniz fikirlerle karşı taraf zarar edebilir ve zararı size yüklemeye çalışabilirler. SAĞLIK: Elinizde ne varsa öfke ile etrafa saçabilirsiniz. El yaralanmalarına dikkat edin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Aşk yaşamınızda her ne kadar dalgalanmalar görünsede siz bu durumu anında çözüme ulaştıracak zekaya sahipsiniz. Ona güzel bir hediye alarak gönlünü almayı başarabilirsiniz. PARA: Hızlı hareket ediyor ve yatırım tablonuzu inceliyorsunuz ama ödemeleriniz gözden kaçmamalı. Ortaklarınız arasında çıkan tartışmalara siz son vereceksiniz. SAĞLIK: Ayak bilekleriniz ve baldırlarınız soğuk almış olacakki bugün ağrıdan şikayet ediyorsunuz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Bugününüzün bir bölümünü sevdiğiniz kişiye ayırmalısınız. Bir takım hobilerinizden vazgeçmiyor onu gün boyu yalnızlığa itiyorsunuz. Bu konuda sabrı taşacak kişi o olacak. PARA: Parasal meselelerde parlak bir güne başlamanıza rağmen mutlu görünmüyorsunuz. Elinizde olan değerleri sürekli küçümseme yerine onu büyütmeye önem verin. SAĞLIK: Bugün bir çok konuda olduğu gibi yiyeceklerde de ölçüyü kaçırabilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Her an çok iyi anlaşabileceğiniz biri ile karşılaşabilirsiniz. Geçmişinizde ki kötü anılarınızı ona anlatmamaya bakın. Bugün ikili ilişkilerde şansınız açık sayılmaz. PARA: Parasal konularda durumunuz iyiye gidiyor. Müsriflik yapılacak gün değil. Bu durumunuz uzun sürmeyebilir. Birileri ile anlaşıp doğru yatırımlar yapmalısınız. SAĞLIK: Göz ve baş ağrılarından şikayetçi olabilirsiniz. Göz numaranız ilerlemiş olabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Şu günlerde aşk konusunda bir hayli dağınık fikirlisiniz. Onu böyle kazanamazsınız. Öncelikle kendinize çekidüzen verin ve onunla bir akşam yemeğine çıkarak gönlünü alın. PARA: Her alanda olduğu gibi bugün iş konusunda da aklınız dağınık. Ani sözler sarfederek iş arkadaşlarınızın kalbini kırmayın. SAĞLIK: Yaşamış olduğunuz bu ruh değişimi size çok fazla stres yüklemekte. Migreni veya reflüsü olan Aslanlar gün boyu ağrı çekebilirler.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Çevrenizdeki baskılar sebebiyle duygularınızı bastırmaya çalışıyorsunuz. Oysa onunla karşılıklı sevgi yaşıyorsunuz. Bastırma yerine onu sevdiğinizi haykırmalısınız. PARA: Sosyalleşmeye başlayarak kendinizi göstermeyi başardınız. İş konusundaki şansınız bir süre daha devam edecek. SAĞLIK: Gece gündüz çok fazla kafeinli içecekler tüketerek karın ağrısı veya uykusuzluk çekmeye başladınız. Bu durumu daha fazla abartmayın.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Dedikodulara kulak kapatarak biraz daha fedakar olduğunuzu partnerinize kanıtlayın. Partnerinize sıcacık sevginizi belli ediyorsunuz ve o da sevginizi taktirle karşılıyor. PARA: İşlerinizle ilgili kararlar verirken iş arkadaşlarınızla konuşmalarınızı özenli seçin. Aksi halde sizin ağzınızdan alınan lafları üstlerinize yanlış aktarabilirler. SAĞLIK: Bağırsak sorunlarınızı daha ılık veya sıcak sulu yemekler tüketerek atlabilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Yeni kişiler arasında bulunarak aradığınız partneri bulabilirsiniz. Ama işlerinize özen göstermeniz karşı cinsi daha fazla size yakınlaştıracak, bu konuda endişe etmeyin. PARA: Hayatınızın en güzel şanslarından birine sahip olacaksınız. İlgi alanınız olan işleriniz sebebi ile başarılarınız sürekli gündemde ve taktir edilmektesiniz. SAĞLIK: Yoğun tempo ve stresinizi üzerinizden attığınız için daha da sağlıklı görünüyorsunuz.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Bugün mutluluğunuzu düşünüyorsanız detaycı olmamaya özen gösterin. Partnerinize karşı sınırlı davranış biçiminiz onun hoşuna gitmiyor. O sizi her zamanki gibi candan ve konuşkan görmek istiyor. PARA: İş arkadaşlarınıza biraz katı davranıyorsunuz. Onlar bu duruma günecenerek sizi gün boyu yalnızlığa itebilirler. SAĞLIK: Bu telaş niye? Boşa koşturduğunuzu anlayacak ve yorulduğunuzu hissedeceksiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

Sevgili Oğlak; uzun süredir hasır altı edilmiş sorunların açığa çıkmasıyla yakın ilişkide olduğun kişilerle aranda çatışmalar yaşanabilir. Bir türlü uzlaşmaya varamadığınız konuların çözümü için artık öne çıkman ve her zamankinden farkı bir yol izlemen gerektiğini fark ederek riski üstlenebilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

Sevgili Kova; bugün tüm kararlarını yalnız ve ani almandan dolayı sorunlar yaşayabilirsin. Hem kazançlarını hem de çalışma ortamındaki pozisyonunu olumlu etkileyecek gelişmeler olabilir ancak hatalarından ders çıkarmalısın. Yeni şeyler söylemeye çalışırken eski kavgaların tekrar yaşanmasına yol açabilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Eylül 2019 Perşembe

AŞK: Sevdiğiniz kişinin bugün size meydan okuması canınızı sıkabilir ama sonunda pes edecek ve barış teklifi yine ondan gelecek. Gün boyu kırgın kalbinizin tamirini partneriniz yapacak. Onu kaybetmediniz. PARA: İşleriniz bugün çok yoğun. Çabalarınızın karşılığını öğleden sonra almaya başlayacaksınız. SAĞLIK: Sağlığınız açısından şanslı olduğunuz günlerden biri. Mali sorunlarınızı aşmanız ve moralinizin yüksekliği sağlığınızı dengede tutuyor.

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NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.