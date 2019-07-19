 Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 19 Temmuz Cuma günlük burç yorumları 2019

Günlük burç yorumları Nuray Sayarı 19 Temmuz Cuma günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 19 TEMMUZ CUMA 2019

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 19 Temmuz Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 19 Temmuz Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

1 Ağustos'a kadar devam edecek Merkür Retrosu boyunca ilişkilerde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Tarafların birbirlerini anlayamaması nedeniyle agrasif tavırlar veya tartışmalarda artış gözükebilir. İnatlaşma ve baskın fikirler gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle Merkür Retrosu boyunca ağzımızdan çıkan sözlere çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Merkür gerilemesinde eski ilişkiler gündeme gelebilir ancak bu süreç oldukça aldatıcı.

MERKÜR RETROSU NE DEMEK? MERKÜR RETROSUNDA NE OLUYOR?

Retro sürecinde ayrıca yeni imzalar atmamak, yeni anlaşmalar yapmamak veya ev ile ilgili kontratlar imzalamamak gerekiyor. Çünkü aldatılmalara daha fazla açık olacağız. İş başvurularını da retrodan sonraki döneme ertelemenizde fayda var. Teknolojik aletlerin daha kolay bozulması da retronun önemli başlıklarından biri. Elektronik aletleriniz bozulabilir veya çok uğraştığınız belgeleri kaydetmeyi unutabilirsiniz. Bu nedenle çalışırken daha fazla konsantre olmaya çalışmalısınız. Eğitim veya iş hayatınızda ise dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Haftalık burç yorumunda Merkür Retrosu'nun burçlara etkisini okuyabilirsiniz...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Koç; gün içinde birikmiş işlerini tamamlayabilir, aldığın kararları uygulayabilir, arkadaşlarına veya grup ve derneklere daha fazla zaman ayırabilirsin. Yeni girişimler ve başlangıçlar için uygun olmasa da planlarını gözden geçirebilirsin. Akşam saatlerinde duygusallığın ağır basacak.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Boğa; bugün hız keserek olayları tekrar değerlendirmenin ve kariyer planlarını sağlam zeminlere oturtmanın çabası içinde olabilirsin. Sosyal hayatın canlanabilir, düğün dernek gibi organizasyonlara katılabilirsin. Son günlerde yaşanan karmaşanın ardından durumu kontrol altına alabilir, ailene de zaman ayırabilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili İkizler; akşam saatlerine kadar kararlarını sorgulayarak, girişimlerini askıya alabilirsin. Yeni başlangıçlar için yarını beklemen daha doğru olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde iş ve sosyal hayatında yaşanan gelişmeler ev, aile ve kariyerin arasında kalmana neden olabilir.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Yengeç; bugün ortak kaynaklarının kullanımında daha bağımsız ve özgür olmak isteyebilir, geleceğe dair finansal planlar içinde olabilirsin. Girişimlerde bulunmak için istekli olmana rağmen yeni bir şeylere başlamaktan kaçınmalısın. Akşam saatlerinde inanç ve değerlerin doğrultusunda hareket edebilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Aslan; son günlerde ilişkiler gündeminde önemli bir yer tutmuş olabilir. Ortaklık ve iş birliklerinin sana kazandırdıkları ya da kaybettirdikleriyle ilgili düşüncelere dalabilirsin. Akşam saatlerinde ise finansal konularda gelişmeler yaşanabilir, harcamalarında kararsız kalabilirsin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Başak; gün boyunca Ay’ın boşlukta olmasından dolayı girişimlerinde ağırdan almak ve başlangıçlardan uzak durmakta fayda var. Fakat yine de boş durmak yerine var olan işleri düzenlemek ve görevlerini tamamlamakla uğraşabilirsin. Akşam saatlerinde karşıt burcuna geçen Ay, ilişkilerde yaşanacak gerilime işaret etmekte.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Terazi; aşk hayatında son birkaç gündür yaşanan çalkantıdan sonra bugün gelişmeleri gözden geçirerek kendine bir yol belirleyebilirsin. Başlangıçlar için uygun bir zaman olmasa da gelecek planları yaparak, var olan işlerini tamamlamaya yönelebilirsin. Akşam saatlerinde gündelik hayatında aksaklıklar baş gösterebilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Akrep; özgürlüğüne ve bireyselliğine yoğunlaştığın bu günlerde evinde zaman geçirerek, dış dünyadan soyutlanmak isteyebilirsin. Yeni bir başlangıç yapmadan önce şimdiye kadar aldığın kararları gözden geçirebilir, var olan işleri tamamlama yoluna gidebilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Yay; bugün yakın çevreyle, kardeş, komşu ve kuzenlerle ilişkilerinde bireysel bakış açını ön plana çıkarabilirsin. Sosyal medyada aktif olarak yer alabilir, kendini ifade etme özgürlüğünü bulmak isteyebilirsin. Fakat yeni girişimlerde bulunmadan önce kararlarını gözden geçirmelisin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Oğlak; ekonomik gelirlerini iyileştirmek amacıyla geleceğe dair planlar yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Özgün ve sıra dışı fikirlerle yeni kazanç yollarına ulaşmak için araştırmalar yapabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde ise gündemin değişebilir, başkalarının sözlerine kulak verebilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Kova; yaşamınla ilgili aldığın kararları gözden geçirerek, daha uzun vadeli gelecek planlarına yönelebilirsin. İlişkilerden beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirebilirsin. Gün içinde biraz kendine zaman ayırıp kişisel bakımınla ilgilenebilir, alışverişe çıkabilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 19 Temmuz 2019 Cuma

Sevgili Balık; bugün hiçbir şey yapmadan günü sadece düşünerek geçirmek isteyebilirsin. Gelecek planları yapmak için konsantre olup, araştırmalar içine girebilir, ideallerine yoğunlaşabilirsin. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın burcuna geçmesiyle birlikte gelişmeler hız kazanabilir.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2019 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.