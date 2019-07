 Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 20 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları 2019

Günlük burç yorumları Nuray Sayarı 20 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 20 TEMMUZ CUMARTESİ 2019

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 20 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 20 Temmuz Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

1 Ağustos'a kadar devam edecek Merkür Retrosu boyunca ilişkilerde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Tarafların birbirlerini anlayamaması nedeniyle agrasif tavırlar veya tartışmalarda artış gözükebilir. İnatlaşma ve baskın fikirler gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle Merkür Retrosu boyunca ağzımızdan çıkan sözlere çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Merkür gerilemesinde eski ilişkiler gündeme gelebilir ancak bu süreç oldukça aldatıcı.

MERKÜR RETROSU NE DEMEK? MERKÜR RETROSUNDA NE OLUYOR?

Retro sürecinde ayrıca yeni imzalar atmamak, yeni anlaşmalar yapmamak veya ev ile ilgili kontratlar imzalamamak gerekiyor. Çünkü aldatılmalara daha fazla açık olacağız. İş başvurularını da retrodan sonraki döneme ertelemenizde fayda var. Teknolojik aletlerin daha kolay bozulması da retronun önemli başlıklarından biri. Elektronik aletleriniz bozulabilir veya çok uğraştığınız belgeleri kaydetmeyi unutabilirsiniz. Bu nedenle çalışırken daha fazla konsantre olmaya çalışmalısınız. Eğitim veya iş hayatınızda ise dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Haftalık burç yorumunda Merkür Retrosu'nun burçlara etkisini okuyabilirsiniz...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Sizinle olabildiğince yakın olmaya çalışan insanlar olacak fakat aralarından bazı insanlara dikkat etmekte fayda var herkes sağlam yumurta çıkmayabilir. Gününüze güç katacak insanlar karşınıza çıkabilir bu insanları kaybetmeyin. Aile büyüklerinize daha fazla o zaman ayırmalısınız aile büyüklerinizin üzülmesini istemezsiniz bu yüzden onlara arkadaşlarınıza ayırdığınız vakitten biraz daha fazla vakit ayırmaya bakın. Aşk hayatınız bu ara inişli çıkışlı devam edecek siz yinede sakinliğinizi korumaya çalışın karşınızdaki insanı üzmemeye de özen gösterin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Sizinle birlikte eğlenmeyi çok seviyorlar. Kendi kafa yapınıza uyan insanı bulduğunuzla onu kaçırmamaya dikkat edin çünkü size o kadar iyi gelecek ki kendinizi görmenize yardımcı olacak, bazı hatalarınızı düzeltebilirsiniz ve karşınızdaki insana da bu yapmış olduğunuz hataların doğrusunu gösterebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmekte fayda var bu ara yağlı yiyecekleri fazla kaçırmış olmalısınız ki kendinizi bir adım atsanız yoruluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Dışarıya gezmeye gittiğinizde hiç tanımadığınız bir insanla karşılaşabilirsiniz, bazı ufak kıvılcımlar olabilir fakat siz yine de dikkat edin karşınızdaki insana temkinli yaklaşın.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Bu ara sabrınızı çok sınıyorlar özellikle karşı taraf yani partneriniz partnerinizi defalarca uyarmanıza rağmen aynı hataları aynı yanlışları yapıyor, artık buda sizin canınıza tak etmiş durumda. Öfkenizi kontrol etmekte fayda var çünkü çevrenizdeki insanlara zarar verebilirsiniz, daha sakin kalmaya özen gösterin bu konuda aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz, almakta da fayda var. Sizinle iyi geçinen insanlar var bazıları iyi geçinemiyor çünkü sizin de kafa yapınıza uymadığı için olabilir, bu hep böyle gidecek diye bir kaide yok. Alacağınız iş teklifleri ile iş görüşmelerine gidebilirsiniz bazı eğitimlerde alabilirsiniz kendinizi geliştirme yönünde ilerliyorsunuz başarılı olacaksınız.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Duygusallığınızın arttığı bir döneme giriyorsunuz çünkü her şeyin üzerinize geldiğini düşünüyorsunuz bu yüzden kendinize ufakta olsa bir tatil ayarlayabilirsiniz. Sabrınızı biraz daha kontrol etmekte fayda var çünkü sabrınızı kötü yerlere de kullanabilirler kendi lehlerine çekebilirler. Aşk hayatınıza bakacak olursak sizi üzmüş biri var fakat siz de intikam alıp onu üzmek istemiyorsunuz çünkü alacağınız intikamın yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Aile büyüklerinizle yapacağınız çok güzel bir tatil var bunu şimdiden planlıyorsunuz önümüzdeki ay için düşünüyorsunuz iş yerinden bazı sıkıntılar çıkabilir, o yüzden siz şimdiden ufak ufak konuya girmeye bakın.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Sinirli olabileceğiniz bir gün bu yüzden kimseye ne bulaşın ne de bulaştırın daha sakin olmanızı gerektirecek durumlar olacak bu yüzden kendinize engel koyun. Aile büyüklerinizle yapacağınız bazı ufak tartışmalar olacak fakat bu tartışmalardan sağ çıkacaksınız ? Çünkü aile büyüklerinizden bazılarına 40 defa bir şey anlatıyorsunuz fakat anlamıyorlar sizide çileden çıkartıyorlar. Harcamalarınıza biraz daha dikkat etmekte fayda var, çünkü istediğiniz her şey zamanında olmayabilir bu yüzden kenarda bir bütçenizin olması sizin yararınıza olacaktır.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Sabır çok değerli bir şeydir bu değeri yakaladığını sürece bırakmamanız gerekiyor çünkü sabırlı olmak size çok yakışacak bu yüzden bunu değerlendirin. Arkanızdan çok konuşuluyor fakat kötü anlamda değil İyi anlamda konuşuluyor sizi seviyorlar ve size değer veriyorlar. Geçmişte üzüldüğünüz bazı konular gün yüzüne çıkabilir fakat siz bunu kendi elinizin tersiyle itmelisiniz ve asla üzülmemelisiniz çünkü size İyi gelen bir şey değil, bu yüzden size iyi gelen şeylerle mutlu olmaya bakın.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Sizinle alay edildiğini düşündüğünüz bazı konular var fakat bu durum hiç de böyle değil çünkü siz gereksiz yere kuruntu yapıyorsunuz. Bu ara sık sık duyduğunuz kelime “sanırım “ kelimesi size çok şey çağrıştırıyor fakat bu kelimeyi sık sık kullanmamakta fayda var sanırım kelimesi olumsuz bir kelime kendinize güvenmediğinizin göstergesi aksine çok güçlü bir yapınız var bu yüzden bu kelimeyi kullanmayın. Kendinize zaman ayırın kendinize zaman ayırdığınız taktirde her şeyin daha olumlu ilerleyeceğinin sizde farkına varacaksınız. Sabrınızı sınayan insanlara karşılık vermemeyi öğrenin emin olun daha mutlu olacaksınız.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Size karşı kin beslemiş insanlar var fakat siz bunlarla uğraşmak yerine size iyi gelen şeyleri tercih edin. Sizinle ilgilenen ve size hoş gelen insanlarla birlikte olmayı tercih edin. Partnerinizle aranızda olan bazı anlaşmazlıklar canınızı sıkabilir fakat düzelmeyeceği anlamına gelmiyor çünkü sizin güçlü bir yapınız var “ tuttuğumu koparırım “ diyenlerdensiniz. Sizinle karşılıklı oturup sakin bir şekilde konuşulmuyor siniriniz oldukça yükselmiş durumda sebebini hiç kimse bilmiyor bu yüzden size iyi gelen şeylerle oyalanmayı tercih edin, size iyi gelmeyen şeyler varsa hayatınızdan çıkarın. Aile büyüklerimize saygı göstermeyi unutmayın çünkü onlar da en az sizin kendinize değer verdiğiniz kadar değerli. Her şey gönlünüzce olsun..

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılar olmuş fakat bu yaşadığınız sıkıntıları gidermek sizin elinizde. Bizden size tavsiye kendinize iyi gelen şeylerle oyalanın. Kafanıza takılan sorular var, bu soruların cevabı sizde saklı, hayatınızı yaşadığınız sürece bu soruları gidereceksiniz, hayatınıza mutlu yaşamaya bakın ki sorularınız artmasın. Partnerinize daha fazla ilgi gösterin fakat bunun dozunu ayarlayın aşırı gelirse şımarabilir, bu yüzden bunu ayarlamak sizin elinizde. Sizi güldüren şeylerin artık eskisi kadar güldürmediğini fark ettiniz, işte bunun sebebi bazı konulara ters bakıp bir anda öfkenizin ve sinirinizin artması, bunu yapmadığınız sürece eskisinden de daha mutlu olacaksınız.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Ufak bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu yüzden aile büyüklerinizle daha fazla vakit geçirmeye özen gösterin, sizi çok seviyorlar ve çok özleyecekler, sizde ailenize düşkünsünüz fakat aileniz kadar kendinize önem vermiyorsunuz. Alacağınız bazı kararlar olacak bu kararlar iş üzerine olabilir yurtdışı seyahatlerinde kendinizi yurtdışına atmayı düşünüyorsunuz, bu yüzden kendinizi geliştirip yurtdışında daha güzel yerlerde eğitim alıp, yükselmeyi planlıyorsunuz. Düşüncelerinizden ve planlarınızdan dolayı sizinle alay eden insanlar olacak sakın kafanıza takıp üzülmeyin çünkü takılacak insanlar değiller, siz kendiniz olduğunuz sürece hiç kimsenin önemi yok.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Geçmişteki olan sevgililerinizden bazılarıyla karşılaşabilirsiniz fakat içinizde en ufak bir şey olmayacak. Partnerinizin size daha sıcak ve samimi yaklaşmasının nedeni sizin alçakgönüllü oluşunuz ve samimi içten oluşunuz, çok hoşuna gidiyor bunu sakın kaybetmeyin. Yaptığınız kariyer planlamasında geleceğinize dair daha güzel şeyler bulduğunuz sadece bunu uygulama kaldı fakat bu ara hayallerinizden birini eksiltiyormuş gibisiniz, Bu hayaliniz ise yurtdışında güzel bir eğitim alıp kendinizi geliştirmekti fakat işler her zaman yolunda gitmiyor. Yakın dostlarınızla yapacağınız görüşmelerde kendinizi rahatlamış ve huzur dolmuş hissedeceksiniz, arkadaşlarınızla anlaşıp bunu her hafta tekrarlamayı planlıyorsunuz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 20 Temmuz 2019 Cumartesi

Bu arada sakinliğiniz çok şaşırtıcı her an patlayabilirsiniz fakat duygusal anlamda, her an her anınızı tutmuyor bu patlamada sinirlilik anlamında da olabilir pek kestiremiyoruz. Kendinize daha fazla zaman ayırın ne kadar iyi hissettiğinizi ve iyi geldiğini sizde göreceksiniz hep karşı tarafa ilgi göstermeyin kendinizinde ilgiye ihtiyacı olduğunuda unutmayın. Her işe sabırsız yaklaşıyorsunuz bunu yapmayın sabırlı olduğunu sürece her şeyi kazanacaksınız, başarılar sizinle olacak. Özlemin ne olduğunu henüz bilmiyorsunuz, çünkü hiç birinden ayrı kalmadınız ve kalamıyorsunuz, herkes sizin ne kadar duygusal bir burç olduğunuzu biliyor, bu yüzden size konuşacakları bir şey varsa 2 veya 3 kere düşünüyorlar.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2019 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.