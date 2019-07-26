Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 26 Temmuz Cuma günlük burç yorumları 2019

Günlük burç yorumları Nuray Sayarı 26 Temmuz Cuma günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 26 TEMMUZ CUMA 2019

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 26 Temmuz Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 26 Temmuz Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

1 Ağustos'a kadar devam edecek Merkür Retrosu boyunca ilişkilerde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Tarafların birbirlerini anlayamaması nedeniyle agrasif tavırlar veya tartışmalarda artış gözükebilir. İnatlaşma ve baskın fikirler gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle Merkür Retrosu boyunca ağzımızdan çıkan sözlere çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Merkür gerilemesinde eski ilişkiler gündeme gelebilir ancak bu süreç oldukça aldatıcı.

MERKÜR RETROSU BİTTİ Mİ? MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Retro sürecinde ayrıca yeni imzalar atmamak, yeni anlaşmalar yapmamak veya ev ile ilgili kontratlar imzalamamak gerekiyor. Çünkü aldatılmalara daha fazla açık olacağız. İş başvurularını da retrodan sonraki döneme ertelemenizde fayda var. Teknolojik aletlerin daha kolay bozulması da retronun önemli başlıklarından biri. Elektronik aletleriniz bozulabilir veya çok uğraştığınız belgeleri kaydetmeyi unutabilirsiniz. Bu nedenle çalışırken daha fazla konsantre olmaya çalışmalısınız. Eğitim veya iş hayatınızda ise dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Haftalık burç yorumunda Merkür Retrosu'nun burçlara etkisini okuyabilirsiniz...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Koç; ayağını sağlam yere basmaya çalışıp; adımlarını düşünerek atabilirsin. Sabah saatlerinde gerginlikler yaşayabilir, huzur ve sadakatin test edildiği zamanlardan geçebilirsin. Ancak gerek iş gerekse sosyal hayatından seni destekleyen ve onaylayan kişilerin varlığı güven ihtiyacının karşılanmasını sağlayabilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Boğa; burcunda ilerlemekte olan Ay; bugün keyif ve isteklerine yöneleceğine işaret etmekte. Tutkuyla istediğin veya kendini layık bulduğun alanlarda; karşına rekabet yaratacak kişiler çıkabilir. Fakat sosyal medyadan ya da aynı görüşü paylaştığın gruplardan tam destek alarak kendini ifade edebilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili İkizler; içten içe kendini güvende hissetmek isteyebilirsin ancak belli standartlara ve konfora ulaşamamak veya beklediğin ilgi görmemek mutsuzluğa neden olabilir. İstemeden de olsa patavatsızlık yapabilir ya da dedikodulara maruz kalabilirsin. Fakat finansal konularda beklemediğin zamanda gelen destek seni rahatlatabilir.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Yengeç; gruplar, arkadaşlar ve ekip çalışmaları için hareketli bir süreçtesin. Keyifli, zevk alacağın organizasyonlara katılabilir veya sen bu organizasyonları planlayabilirsin. Yakın ilişki de olduğun kişilerin tam desteğiyle başarılı olabilirsin ancak hesapta olmayan ödemelere ve borç alıp vermeye dikkat.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Aslan; toplumsal alanda güvenirliliğini kanıtlamak ihtiyacı hissedebilir, saygı uyandırmak için fazladan yük altına girebilirsin. Fakat hem fiziksel hem de ruhsal sınırlarını bilmeli kendini fazla zorlamamalısın. Uzmanlık gerektiren konularda farkına gösterebilir, gücünü açığa çıkarabilirsin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Başak; hayata başka gözlerle bakmanın, kalıplarını ve algılarını değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Yurtdışı, eğitim ve sosyal medyayı içine alan girişimlerini heyecana ve hevese kapılmadan yapabilir, öncelikle işin mali boyutunu planlayabilirsin. Yine de elinde olmayan sebeplerden dolayı aksilikler yaşanabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Terazi; bugün gerek duygusal gerek maddi paylaşımlarda ufak çaplı krizler yaşanabilir. Huzurunu, konforunu kaçıracak olaylarla baş etmek zorunda olabilir, arkadaşlarınla ya da sevdiklerinle rekabete girmek zorunda kalabilirsin. Fakat bir yandan da seni destekleyen ve güçlenmeni sağlayan kişilerle bir araya gelebilirsin.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Akrep; isteklerini gerçekleştirmek; beklediğin ilgi ve iltifatı elde edebilmek için çaba gösterebilirsin. Aynı zamanda iş hayatında sana rakip olanların önünü kesmek ve liderliği alabilmek için de mücadele verebilirsin. Başkalarını ikna kabiliyetini kullanarak olayları kendi lehine çevirebilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Yay; bugün yapılacak işler ve sorumluluklar olmasına rağmen tembellik etmek isteyebilirsin. Dost veya yardım edermiş gibi görünüp arkandan aleyhine hareket edenlere karşı dikkatli olmalısın. Her ne kadar hemen tepki verip mücadeleye girmek istesen de akılcı ve soğukkanlı olmanda fayda var.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Oğlak; aşk hayatında her şeyin istediğin gibi ilerlemesi için yoğun bir çaba göstersen de kontrol edemediğin pürüzler özellikle sabah saatlerinde gerginliğe yol açabilir. Bir anda oluşan maddi manevi güvensizlikler hemen moralini bozmamalı. Kendi kurallarını koyup, sınırlarını çizebileceğin bir ilişki ya da ortam arıyor olabilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Kova; evde, ailevi konularda ve kariyerde bazı bitiş ve başlangıçlar gündemde. Alıştığın düzenin değişmesine neden olacak durumların oluşması ilişkilerinde gerginliğe neden olabilir, karşındakilerin seni zorladığını ve kışkırttığını düşünebilirsin. Süregelen koşulları değiştirmek pek kolay olmasa da kadersel olaylar gelişebilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 26 Temmuz Cuma 2019

Sevgili Balık; bugünlerde algını ve bakış açını değiştirmene neden olacak olaylar yaşayabilirsin. Karşındakilerden alacağın fikirler ve öneriler doğrultusunda sabit fikir yaptığın düşüncelerini esnetebilir; zihnini yenileyebilirsin. Bir yandan da maddi konularda fazlasıyla açılabilir; gereksiz harcamalar da bulunabilirsin.