Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 5 Temmuz Cuma günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 5 Temmuz Cuma burç yorumları, 5 Temmuz Cuma günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI | 5 TEMMUZ CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 5 Temmuz Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 5 Temmuz Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

İş arkadaşlarınızdan gelecek ilginç bir teklifle şaşırabilirsiniz. Bilginiz haricinde bir konuya dalmanız olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bugün riskten uzak dursanız iyi olur. Özel hayatınızda ise evli İkizler eşinizin iş hayatında yaşanacak sarsıcı gelişmeler söz konusu olabilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Bugün arkadaşlarınızla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız halinde geri çekilin ve tartışmaya girmemeye çalışın. Aynı şekilde aşk hayatınızda da bu sorun oluşabilir. Sağduyulu davranın ve sonrasında pişman olacağınız ani kararlar ve fevri davranışlar sergilemeyin. Bu dönemde hiç aklınızda yokken bir mülk sahibi olabilirsiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

İkili ilişkilerinizde özellikle arkadaşlarınızla konuşmalarınızda dikkatli olun, söylediğiniz şeyler aleyhinize kullanılabilir ve bu sizi zor duruma sokabilir. Sır sadece sizde olduğu sürece gizli kalır bunu unutmayın. Özel yaşamınızda da kafanızdaki soru işaretlerinin yanıtı talebiniz olmaksızın karşınıza çıkacak ve rahatlayacaksınız.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Bugün her şeye iyimser bakmayı bırakın ve kendinizi motive edin. Özellikle iş ilişkilerinizde nefret ve kıskançlık duygunuz başınıza ciddi sıkıntılar açabilir. Beklenmedik gelişmeler sizi bulabilir. Bugün eşinizden gelecek bir mesaj sözlü bir davranış öfkeyle dolu yüreğinizi sevginin gücü ile doldurabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Ekonomik olarak zorlandığınız bir dönemde bütün sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Yeni bir iş görüşmesi ortaklık gibi konular gündeminizdeyse araştırmalı ve aceleci davranmamalısınız. İş arkadaşlarınızdan birinin olumsuz davranışlarıyla karşılaşabilir ve haksız eleştirilere maruz kalabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

İşinizle ilgili konularda uzun süreli ilişkilerden uzak durun. Bir süre bekleyin ve bugün düşündüklerinizi tekrardan değerlendirin. Beraber çalıştığınız kişilerin ben merkezli davranışları sebebiyle potansiyelinizi düşürmemeli ve hedeflerinizle emin adımlarla ilerlemelisiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

İlişkisi devam eden kişiler aşkın coşku ve huzurunu doyasıya yaşayacaklar. İlişkisi olmayanlar ise katılacağınız sosyal ortamlarda hayatının aşkıyla karşılaşabilir. Gökyüzünün olumlu etkileri ile birlikte bir zam veya terfi gündeme gelebilir. Beklenmedik şekilde ek bir iş veya ekstra kazanç elde edebileceğiniz fırsatlar sizi bulabilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Ekonomik olarak mucize konularla sizi bulabilir. Kısmen rahatlayacak ve birikim yapabileceksiniz. Enerjiniz engelleri geçmenize yardımcı olacak kadar güçlü. Dileklerinizi yapmak için ısrarcı olun zekanızı iletişim gücünüzü sergileyin. Kelimelere takılıp kalmadan hedefinize doğru yürümeyi tercih edin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

İşinizle ilgili konularda ani karar vermekten uzak durun. Zor da olsa işinizi değiştirebilirsiniz. Ortak iş yaptığınız ikizlerle yeni fikirlere açık olun. Aşk hayatınızda ciddi kararlar alacak ve duygularınızı bütün gerçekliğiyle söyleyerek ilişkinizin gidişatını belirleyeceksiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Bugün çok kişiyle iletişime geçeceksiniz. İş hayatınızdaki görüşmeler birebir ilgilenmek zorunda olacağınız işlerde zamanla yarışabilirsiniz. İyi bir organizasyon yaparak yapmanız gereken şeyleri akıllı bir şekilde halledebilirsiniz. Özel hayatınızda ise karşı cinsin yoğun ilgilisi ile birlikte olduğunuz insanın alakası sizi mutlu edecek.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Geçmişteki yaranız tekrardan kanayabilir. Ancak bu sefer o dönemden çok daha olgun deneyimli ve haklarınızı korumanın bilincindesiniz. Gün sizin için ne kadar zorlayıcı olsa da sahip olduğunuz yüksek dirayet sayesinde yaranızı kanatanlardan hesap sorup hakkınızı arayabilirsiniz. İş hayatınızda yeni tanıştığınız insanlara dikkat edin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 5 Temmuz 2019 Cuma

Gününüzün iyi geçmesini istiyorsanız kendinize güvenin. Fırsatların size gelmesini beklemeden kendi fırsatınızı yaratabilirsiniz. Kendinize sistemli bir çalışa tarz bulmalı ve size güvenen insanların sözlerini önemsemelisiniz. Sizi hiçbir eleştirinin veya yaşamış olduğunuz zorlukların engellemesine izin vermeyin.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.