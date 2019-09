Günlük burç yorumları Nuray Sayarı | 9 Eylül 2019 Pazartesi günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 9 Eylül 2019 Pazartesi burç yorumları, 9 Eylül 2019 Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 9 Eylül 2019 Pazartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 9 Eylül 2019 Pazartesi​​​​​​​ günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Bu ara olayların gidişatı sizi fazla bir şekilde hayal kırıklığına uğrata bilir planlarınıza rağmen her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Elinize geçecek olan fırsatları iyi değerlendirin ve güzel bir şekilde faydalanmaya çalışın. İnsanlara karşı mütevazi bir yaklaşım içinde bulunursanız kaybedeceğiniz hiçbir şey olmayacaktır. İnsanları görünüş olarak yargılamayın. Zamanınızı iyi değerlendirmek için çabalayın eğer iyi değerlendirirsiniz sizin yararınıza olacaktır. Yapmaya çalıştığınız kafanıza koyduğunuz işler biraz sizi zorlayabilir Ama bir yandan karşılaştığınız size yardım etmek isteyen insanlar da artacaktır. İşiniz olsun özel hayatınız olsun hiçbir şekilde ilerlemiyormuş gibi hissedebilirsiniz bunun kaynağı ise sizsiniz kendinizi boş yere yoruyor ve kendinizi boşyere üzüyorsunuz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Bu ara enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz ve cesaretinize oldukça iyi bir şekilde toparlamışsınız. İsteklerinize ve hedeflerinize ulaşmanın en iyi koşullarını kendinize sunmalısınız bunu yaptığınızda ilginç bir şekilde hayatınızın bir anda değiştiğini göreceksiniz. Bazı olayları odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz bu da biraz sizle alakalı bir durum eğer odaklanmaya daha dikkat ederseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Olaylara daha çözümlü Bir şekilde yaklaşırsanız ve farklı bir bakış açısı edinirseniz insanlar veya çevrenizdeki kişiler sizinle gurur duyacak ve takdir edileceksiniz. Aile bağlarınızı biraz daha güçlendirmeye çalışın iletişiminizi de kuvvetlendirin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Bu aralar bütçenizde bir kriz durumu yaşayabilirsiniz ve bazı olayları elinizden geldiğince büyütmeye çalışıyorsunuz Buda çok büyük bir hata kaybeden taraf siz olursunuz. günlük işinize konsantre olmakta güçlük çekiyor ve zorlanıyorsunuz bu zorluğu yaşamamanız için kendinize olan güveninizi geri kazanmanız gerekiyor. Sağlığınıza dikkat etmekte fayda var fazla aburcubur yememeye özen gösterin. Hislerimizle hiçbir zaman yanılmadınız ama siz yinede hislerini izle daha sıcak ve daha samimi yaklaşırsanız hiçbir şekilde kalıcı bir hasar bırakmadan unutulacaktır. Kendinize zaman ayırmaya daha çok özen gösterin her şeyden önce kendiniz daha önemlisiniz siz olmazsınız çevrenizdeki insanlar da zaten olmaz önce kendinizi toparlamanız gerekiyor. Bazı insanların gereksiz şekilde konuşmaları sizin canınızı sıkabilir ama bu insanları pek de kaale almayın takılacak insanlar olsalardı masada bu şekilde değil başka bir şekilde konuşuyor olurdunuz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Sosyal hayatınızda son derece uyumlusunuz ilişkilerinizi daha da kuvvetlendiriyorsunuz bu sizin için çok iyi bir şey. Bu aralar rahatlığınız üzerinizde bu rahatlığınızı insanlarla iletişiminizi daha da güçlendirmek için kullanabilirsiniz ve sözel çevrenize daha da artırabilirsiniz ilerde hem size hem de akrabalarınıza yardımınız dokunabilir. Zamanınızı boşyere harcamayın özellikle de bu sizin canınızı sıkacak olan insanlar için geçerli bu insanları hayatınızdan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışın. Ailenizle birlikte güzel zamanlarınızı iyi değerlendirin. Aile büyüklerinize bazı konularda almak istediğiniz tavsiyeleri danışabilirsiniz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Bazı iş arkadaşlarınız sizi tavırlıydı ama şu an herkes size herzamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşım gösteriyorlar. Kendinizi enerji dolu hissediyorsunuz bu enerjinizi boşa harcamayın daha iyi şeylerde kullanmaya özen gösterin. İçinizi rahatlatacak ve özgüvenimizi yerine getirecek şeylerle kendinize yeni hobiler edinerekte bunu tamamlayabilirsiniz. Bu dönemleriniz biraz sonra geçebilir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz ve bu bakış açınız her şey iyi gelecek sadece kendinize olan özgüveninizi arttırın. Fikirlerinizi oldukça dışa dönük bir şekilde tutmaya özen gösterin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Onlarla yaşadığınız olumlu ve samimi bir ilişkiniz var bunu hiçbir zaman kaybetmeyin çünkü çoğu insanın desteğini alacaksınız hemde her konuda. Aklınıza koydunuz projeleri gerçekleştirmek için elinize birkaç fırsat doğacak bu fırsatı iyi değerlendirirseniz sizin için çok iyi olacak. Zamanınızı iyi değerlendirmeye bakın gerçekten de elle tutulur insanları tercih edin çünkü hayatınızda bu zamana kadar, o kadar saçma insanlar girdi ki otursanız iki muhabbet etseniz edemiyordunuz en iyisi sizi anlayabilen ve karşınızdaki kişi de size derdini anlatabiliyorsa kendini anlatabiliyorsa bu sizin için daha iyidir. Enerjiniz bu ara çok yüksek ama bu enerjiniz kaybettiren insanlardan kendinizi biraz soyutlamanız gerekiyor çünkü gerçekten sizin enerjimizi sömürüyorlar. Kendinize zaman ayırmayı deneyin.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Son günlerde agresif tavırlarınız ciddi anlamda belirginleşmiş durumda. Bu sinirli yapınızdan dolayı da çevrenizdeki insanlara karşı yaklaşımlarınız da hiç hoş olmadığını bilmenizde fayda var. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler kapınızı çalabilir. Bu gelişmeler sonucunda her iki tarafın da yüzü gülümseyecek. Ancak ilişkinizi yönetmek konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu durumdan dolayı ilişkiniz yoldan çıkmayacak kadar ilişkinizi serbest bırakmanız, kafanızı rahatlatmanız mantıklı bir adım olabilir. Ancak kesinlikle ilişkinizi boşlamayın. Maddiyatınız kaynaklı bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Mesela önceden organizasyonunu planladığınız bir tatil planınız maddi yetersizlikten dolayı iptal olabilir. Bu durumla karşılaşmamak için özellikle bu günlerde tutum şart.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Son günlerde üstünüzdeki haylazlık ve üşengeçlikten dolayı üstlendiğiniz sorumluluklar karşısında yıkılma noktasına geleceksiniz. Biraz silkinmenin zamanı geldi. Üstünüze sinmiş olan bu kötü durum karşısında güçlenmeyi öğrenin. Hiç beklemediğiniz yerden elde edeceğiniz kaynakla maddiyatınız iyileşebilir. Ancak bu kaynağa güvenerek tutumsuz davranışlar sergilerseniz bu kaynağın pekte size bir katkısı olmayacağını bilmelisiniz. Fazla içli dışlı olmadığınız insanlarla çok sık diyaloglar kurmanız gerekebilir. Sağlık konusunda biraz sıkıntılı dönem sizinle birlikte. Özellikle eklem ağrıları veya kas ağrılarıyla baş etmeniz gerekebilir. Hayırlı olma ihtimali yüksek bazı haberler alabilirsiniz. Mutlu olmanız için gayet güzel bir neden olacak.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Hayatınızda yaşayacağınız bazı sorunlar size hayatınızda oldukça geri bir plana atabilir bu yüzden önce kendi hayatınızı ön planda tutun sonra özel hayatınızı değerlendirirsiniz. Bazı yaşadığınız olayları çözüme kavuştura bilmeniz oldukça iyi ama artık kendinize farklı bir bakış açısı edinmeyi denemelisiniz. Bir süredir her şey yolunda gidiyordu taki o insanda karşılaşana kadar gerçekten çok canınızı sıkmaya başladı patavatsız konuşmaları, ne cevap verseniz anlamıyor en iyisi uğraşmamak. Sizi biri geleceğinizi kurmakta engel oluyor bu kişiyi bulup size yardım edecek insanlarla devam etmeyi denemelisiniz. Bütçenizi iyi bir şekilde değerlendirin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

İş yerinde başarınızı etkileyecek iş arkadaşlarınız olabilir ama bunu fazla kafanıza takmayın çünkü her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Özel hayatınızda bazı ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz fakat bunu farklı bir bakış açısıyla ele alırsanız her şeyin daha iyi olduğunu fark edeceksiniz. Enerjinizin şevkini ve heyecanı yitirmemek için size iyi gelen insanlarla birlikte vakit geçirmeniz her zaman doğru olan olacak. Kendi dinginliğimizi sürdürmek için uzun süre bir rahatlamaya çalışın daha sonra projelere atılım yaparsınız. Bazı takıldığınız noktalarda aile büyüklernize danışmak hem size hem de ailenize iyi gelecektir.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Bugün kafanızı kurcalayan bazı sorunlar ortaya çıkabilir fakat kendinize olan tutumunuzu değiştirirseniz her şeyi daha iyi bir şekilde çözebilirsiniz. Çevrenizde yeni şeyleri açık olun eğer açık olursanız kendinizde geliştirmiş olursunuz. Bırakın insanların yüzsüzlüğün sizi hiçbir şekilde etkilemesin çünkü iş hayatınız daha önemli arkadaşlarınız sizin değerininizi bir süre sonra anlayacaktır. Kendinize koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlerseniz ve alacağınız kararlarımızı başkaları tarafından etkin sokmazsanız işte o zaman kendi ayaklarınız üzerinde durursunuz. Kendinize zaman ayırmayı deneyin çünkü bazı sorunlarda sizin yüzünüzden de çıkabilir kendinizi zaman ayırırsanız kendinizi daha iyi anlamış olursunuz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 9 Eylül 2019 Pazartesi

Bir gün bir gününüzü tutmuyor kendinizle oldukça çelişiyorsunuz, kendinizi anlamanın en iyi yolu kendinize biraz zaman ayırıp kendinizi iyi bir şekilde dinlemeniz. bugün güveniniz oldukça yüksek özgüveniniz de oldukça yüksek ama özgüvenimizi biraz daha artırmakta fayda var küçücük bir şeyde özgüveniniz yıkılabiliyor. Bazı olaylarda yenilgiyi kabullenmemiz gerekebilir ve bu olaylar sizi tecrübe edinmenizi yardımcı olacak sizin için de iyi bir şey gelecekte karşımıza çıkacak olaylara tecrübeli olacaksınız. Bütçenizi biraz daha kısıtlı harcamakte fayda var bu aralar bütçenizde sıkıntılar çekebilirsiniz. Eğer öfkenizden kurtulursanız ve başkalarına üzmemeye çalışırsınız herkes için daha iyi olacaktır tabi bu durumda kendinizide düşünmeniz gerekiyor.

NURAY SAYARI 2019 BURÇ YORUMLARI

2019 Yılı burçları neler bekliyor? 2019 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

Koç Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 2019 yılı ile birlikte karşınıza büyük bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte ayrılmış olduğunuz eşiniz yada eski sevgiliniz sizi tekrardan arayabilir. Eğer evliyseniz bu zamana kadar evliliğinizde yaşadığınız problemlerde çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar hayalini kurmuş olduğunuz ev ya da arabayı artık alma şansınız yükselecek. Kariyer ve iş hedefleriniz de ufak tefek dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Fakat bu tür olumsuzlukların mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl sizleri bekliyor olacak.

Boğa Burcu 2019 Nuray Sayarı

Aşk: İkili ilişkiler de senenin sonuna kadar kafanı toparla malısın. Yıl sonuna kadar huzurlu bir ilişkiye imza atabilirim.

Para: İş hayatında bu zamana kadar vermiş olduğun emeklerin karşılığını yavaş yavaş alıyorsun.

Sağlık: Stresli bir yaşam geçirebileceğinden dolayı aşırı yorulabilir ve bu durum da senin zorlanmana sebep olabilir. Sağlığını önemsemelisin.

İkizler Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk konusunda çok yoruldun ve çok kalbin kırıldı. Fakat gelecek yılın şubat ve mart ayı itibari ile büyük bir aşka yelken açabilirsin. İkili ilişkilerde mutlu olacağın bir yıl seni bekliyor.

Para: 2019 yılı ile birlikte gelecek olan ilk üç ay harcamalarına dikkat etmelisin. Nisan, haziran ayı sonrasın da madde açıdan durumun iyiye gidecek.

Sağlık: 2018 yılında ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Ama dert etmeyin. 2018 yılında sizi rahatsız edecek ufak tefek sağlık problemleri haricinde bir olumsuzluk görünmüyor.

Yengeç Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi hayata tekrardan bağlayacak büyük bir aşk olabilir. Hayata pozitif bakmanıza neden olacak bu ikili ilişkinizde çok mutlu olabilirsiniz.

Para: 2019 yılının getireceği ilk 6 ay hedefleriniz doğrultusunda gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı bulanacağa benziyorsunuz. Daha sonra elinizde geçecek kazançlar sizi mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte asabiyet bozukluğu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kış hastalıkları dışında herhangi bir sağlık probleminiz görünmüyor.

Aslan Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir romantizm rüzgarına merhaba demeye hazır mısınız? İkili ilişiklerde doğru insanı bulacağınız bir hayat sizleri bekliyor.

Para: Yaşamış olduğun maddi sıkıntılar 2018 yılının ikinci yarısı ile birlikte son buluyor. Ama yine de bu yıl yapacağınız harcamalara biraz daha dikkat etmelisin.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte sağlık konularına olduğundan daha sakin davranman gerekiyor. Endişe yapmana gerek yok sağlık sorunların psikolojik alt yapılı olabilir. Bununla birlikte kış aylarında kendine biraz daha dikkat etmelisin

Başak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz var ise herhangi bir problem yaşayacağa benzemiyorsunuz. 2019 yılı ile birlikte başak burçları aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere gelecek olan teklifleri en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağını bir döneme girebilir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız sağlam kararlar sayesinde sağlıklı bir yıl geçirebilirsiniz.

Terazi Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi beklenen bir aşk ile tanışabilirsiniz.

Para: Hayatınızda maddi açıdan değişiklikler yapmaya karar verdiğiniz zamanlarda biraz sıkılabilirsiniz. Fakat 2019 yılı maddi yönden rahat etmenize olanak tanıyacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte terazi burçlarının sağlığında herhangi bir problem görünmüyor. Fakat siz yinede aşırı yorulmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü yorgunluk sebebi ile bir takım rahatsızlıklar geçirebilirsiniz.

Yay Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara göre daha sönük geçebilir. Evli olan yay burçları, ikili ilişkilerinde bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış olduğunuz kazanç listesi hayalini kurduğunuz kadar yüksek rakamda olmayabilir. Fakat yine de bu kazanç 2019 yılı ile birlikte elinize geçecek.

Sağlık: 2019 yılının ilk üç ayı kendinizi kötü hissedebilir ve kendinizi depresif bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Fakat daha sonra her şeyin düzelecek ve eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Oğlak Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: İkili ilişiklerde çok yakında büyük bir aşk kapınızı çalacak. Eğer evli oğlak burçlarından sanız ilişkiniz daha da güçlenecek.

Para: 2019 burç yorumu Nuray Sayarı’ ya göre oğlak burçları maddi sıkıntılar yaşayabilir. Oğlak burçlarının yaz döneminde yapacağı harcamalara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık: Oğlak burçları kış ayları hastalıkları ile karşı karşıya kalabilir. Fakat onun haricinde ciddi sağlık problemi görülmüyor. Fakat bu dönemlerde sağlığınızdan şüphe edip hastalık durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kova Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: 2019 yılı ile birlikte Kova burçlarına yeni bir aşk görünmüyor. 2019 yılınız kendinize hediye ettiniz ve karşınıza çıkan teklifleri bile değerlendirmiyorsunuz.

Para: Son zamanlarda keyfi yere birçok harcama yapmışsınız. Maddi açıdan sıkıntıya düşmek istemiyorsanız harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde durmuş olduğunuz sağlık problemi sonunda çözüme kavuşacak. Sağlık ile ilgili birçok probleminizi geri plana alacaksınız.

Balık Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişiklerde yoğunluğu yakalayabilmeniz için eski defterleri kapatmanız gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağınız yeni ilişiklerde problemlere ve dengesizliklere sebep olabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olmada yarar var . Büyük bir aşka çok yakında yelken açabilirsiniz.

Para: Akıllıca adımlar atmanın zamanı çoktan geldi. Nasılsa kazanıyorum diyerek yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyin. Her zaman para harcarken iki kere düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2019 yılı ile birlikte diyetinize özen göstermeniz gerekebilir. Eğer bu konu hakkında dikkatsiz davranırsanız sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar ile karşılaşmamak adına sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu 2019 Nuray Sayarı:

Aşk: Akrep burçlarına büyük müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız tekrardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yeni aşklara yelken açacağınız huzur dolu günler sizleri bekliyor. Evli akrep burçları ise , eşlerinin büyük ilgisi ile karşı karşıya kalabilir.

Para: 2019 yılının ortalarına kadar maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalarak zorluklar çekebilirsiniz. Fakat bu tür olumsuz durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda ailenizden büyük yardım göreceksiniz. Bu planlama sayesinde dar boğazdan kurtulmuş olacaksınız.

Sağlık: Nuray Sayarı 2019 burç yorumlarına göre Trioid hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğiniz konusunda uyarılar görünüyor. Ani ani parlama ve sinir bozuklukları sağlığınıza ciddi boyutta zarar verebilir. Bu konuda önlem almanızda yarar olacaktır. Bununla birlikte akrep burçlarını ciddi dersler bekliyor. Bu duruma kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.