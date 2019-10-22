Günlük burç yorumu 22 Ekim 2019 Nuray Sayarı | 22 Ekim Salı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumu 22 Ekim 2019 Nuray Sayarı, 22 Ekim 2019 Salı günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 NURAY SAYARI | 22 EKİM SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 22 Ekim 2019 Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 22 Ekim 2019 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...v

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

İşyerindeki tüm kararlarınızı iki kez düşünerek vermelisiniz. Düşüncesizce davranışlar sergiliyor, daha sonra pişman oluyorsunuz. Başarıya o kadar odaklanmışsınız ki, amacınıza ulaşmak için başkalarını feda edebilirsiniz. Onun yerine, kendi yönteminizi başkalarına empoze etmeyi bırakın çünkü iş arkadaşlarınız size bir gün bunun bedelini ödetebilirler. Değişken hisleriniz ilişkilerinizde de ağır basıyor. Bu alanda daha dikkatli olmalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun, özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz işyerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer. Özel hayatınızda da taze bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizin tükenmeye başladığını hissediyorsunuz. Günlük kalıpların dışına çıkın ve sıra dışı bir şey yapın.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Kendinizi ruhsal ve bedensel açıdan dengede ve rahat hissediyorsunuz. Yükselen enerji düzeyinizle işyerinizde atılım gerçekleştirebilir ve boş vakitlerinizde sizi tatmin edecek etkinliklerde bulunabilirsiniz. Bir-iki gün izin almak veya tatile çıkmak için de uygun bir zamandasınız. Tatilde sakin kafayla, hangi projelerinizin uğraşmaya değmediğini veya yeni projelere başlayıp başlamamayı düşünebilirsiniz. Sağlam kararlar almak için gereken zihin açıklığına sahip olduğunuz ve farklı koşullara uyum sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Yavaş yavaş da olsa kesin bir şekilde, küçük sakin adanızdan sıkılmaya başlıyorsunuz. Hayata geçirilmeyi bekleyen yeni fikirleriniz ve planlarınız var. Bunları daha fazla ertelemeyin. Bavulunuzu toplayıp yeni dünyalara yelken açın. Fikirlerinizi etrafınızdakilerle paylaşırsanız, size destek verecek dinamik bir tayfanız da olacak.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Bugün kendinizi harika hissediyorsunuz. Sağlığınız yerinde, kendinize güveniniz tam. İşyerinde ilerleme kaydettiniz ve yeni fikirlerinizi sonunda uygulayabileceksiniz. Özel hayatınızda işler iyi gitmeye devam ediyor, bu günleri yeni olasılıkları keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için kullanın. Sahip olduğunuz özgüveniniz artıyor ve sonuçta memnuniyet duygunuz devam edecek.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 EKİM 2019 SALI

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.