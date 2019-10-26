Günlük burç yorumu 26 Ekim 2019 Nuray Sayarı | 26 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları

Günlük burç yorumu 26 Ekim 2019 Nuray Sayarı, 26 Ekim 2019 Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 NURAY SAYARI | 26 EKİM CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 26 Ekim 2019 Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 26 Ekim 2019 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bir sporcu ruhuna sahipseniz, bugün sizin için çok parlak bir gün olabilir. Her konuda en iyisini ortaya koymak zorundasınız, aksi takdirde beklenmedik bir şey ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Mantıklı olduğunuz bir gün sizi bekliyor olabilir. Muhtemelen iş ve boş zamanınızı nasıl dengeleyeceğinizi tam olarak biliyor ve uyguluyor olacaksınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Kara bulutlar gün ışığınızın pencerenize girmesini engelleyebilir. Olumsuz düşünceler ve tutulmalar kararınızı daha da bulanıklaştırabilir. Bugünün geçmesine yardımcı olmaları için ailenize ve arkadaşlarınıza sarılabilirsiniz. Sevilen bir kişi, maddi durumunuzu ve akşam ruh halinizi değiştirmede çok önemli bir rol oynayabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Duygularınızı kalbinizin derinliklerine gömdüğünüz için, bugün çelişkili duygularla karşılaşabilirsiniz. Bunun için bir öfke içinde kalabilir ve bazı acele kararlar alabilirsiniz. Hayati konularda düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmeniz muhtemeldir. Bugün vereceğiniz herhangi bir kararın artılarını ve eksilerini dikkatlice düşünmeniz gerekebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Paranızın ve duruşunuzun gücünü göstermek isteyebilirsiniz. Ama bu amaçsız bir hareket olacaktır. Normalde çok meşgul bir gün olabilir, ama öğleden sonra bir işi dikkatsizce bitirebilir ve sonrasında çok daha uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Akşam yoğunluğunuzun sebebi kendiniz olduğunuz için kızgınlığınızı paylaşabileceğiniz biri de olmayabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Kendinizi diğerlerinden daha iyi görüyorsunuz. Bugün yeteneklerinizle gurur duyabilirsiniz. Kendinizi diğerlerinden önce ilk siz tebrik edebilirsiniz. Görüşlerinize kuvvetli bir şekilde bakmalısınız, ancak özellikle işle ilgili konularda iyi tavsiyelere kulak verin. Bu yolla önemli kazançlar elde etmeniz muhtemeldir. İşte o zaman sizi herkes takdir edecektir!

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bugün sevgi ve duygu dolu bir gün olabilir. Karamsarlık, gün boyunca sadece bir kez size zarar verebilir. Ama işinizi etkilemesine izin vermemenizi öneririz. İş yerinde, bugün en çok aranan “bela kovucu” insan siz olabilirsiniz. Çözüm odaklı davranışlarınız ve adaletli yaklaşımınız meslektaşlarınız tarafından takdir edilecektir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bugün iş veya eğlence amaçlı seyahat etme ihtimaliniz var. Bu yolculuk hafızanız ve yaşamınız üzerinde uzun vadeli bir etki bırakabilir. Etrafınızdaki insanların her birinin kalbini güçlü konuşmanızla kazanabilirsiniz. Ticaret ve iş dünyasına daha fazla eğilim göstereceğiniz için ailenize karşı olan görevlerinizi unutabilirsiniz. Sizi aradaki dengeyi sağlama konusunda uyarıyoruz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bugün yaşam serüveninizde gelgitli bir yol sizi bekliyor olabilir. Düşünme biçiminiz ve beslenmeniz sağlığınızı çok etkileyebilir. Eğer pozitif bir yaklaşım benimser ve beslenmenize dikkat ederseniz, sağlığınızda sıkıntı yaşamamanız beklenir. Ancak tam tersi durumlarda tehlike size yaklaşabilir. Akşamı keyifli arkadaş ve aile toplantıları ile geçirilebilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Dış görünüşünüzün iyileştirmeye ihtiyacı var ise buna çok müsait bir gün sizi bekliyor olabilir. Bu durumlarda sosyal statünüzde artabilir. “Ye kürküm ye” dönemi her devirde devam etmektedir. İş yerinde içsel beyin fırtınanız sizi ilgi odağınıza yönlendirebilir, bu yüzden az zamanda çok yol katedebilirsiniz. Ayrıca insanların sizin üzerinize gölge olmasından rahatsız olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Dosya yığınlarının arasında bir yerde kayboldunuz ve en çok denenmiş ve test edilmiş formüller – meditasyon, stresinizi atmanıza ve bir çıkış yolu bulmanıza yardımcı olmayabilir! Her şeyin göründüğü kadar sıkıcı olmadığını ümit ediyoruz. İyi haber, araba veya ev almak için uygun bir gün olabilir. Ya da en kötü, yeni bir eve taşınmanız muhtemeldir

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bugün çok öngörülemez olacaksınız. Muhtemelen rakipleriniz hamlelerinizi önceden tahmin edemeyecek ve rekabetin zor olduğu durumlarda bu öngörülemezlik size bir üstünlük verecektir. Dürüstlüğünüz ve çabalarınız işte takdir edilebilir ve ödüllendirilebilir. Yapabileceğiniz her şeyi yaptınız, şimdi biraz dinlenin ve yeni bir güne hazırlıklı olun.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 26 EKİM 2019 CUMARTESİ

Günün ilk yarısı sizi sosyal yükümlülüklerinizi yerine getirmekle ve günlük rutininizi tamamlamakla meşgul edebilir. Öğleden sonra birine yardım etmek için çağırılabilirsiniz. Hoş davranışlarınızla herkesin kalbini kazanabilirsiniz. Muhtaç birine yardım etmenin de bir adabı vardır ve bu adabı en iyi siz biliyor olabilirsiniz! Bugün başka şaşırtıcı bir şey yaşanmayabilir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.