 Günlük burç yorumu 28 Ekim 2019 Nuray Sayarı | 28 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları

Günlük burç yorumu 28 Ekim 2019 Nuray Sayarı, 28 Ekim 2019 Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 NURAY SAYARI | 28 EKİM PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 28 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 28 Ekim 2019 Pazar günü dikkat etmeniz gerekenler...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Bugün kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Zihninizde sizi şaşırtan özel bir şey olabilir. Bir partiye veya sosyal bir toplantıya davet edilebileceğiniz akşamlardan en iyi şekilde yararlanmanızı öneririz. İşler sizin lehinize gelişebilir. Çalışmak gerekiyor ise işlerinizi, eğlenmek gerekiyor ise partilerinizi ihmal etmeyin!

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Bugün, öğrenciler ve öğretmenler için harika bir gün olabilir. Daha yüksek çalışmalara veya mesleki kurslara devam ediyorsanız, kaydettiğiniz ilerlemeden memnun olabilir ve kendinizden emin hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, ortamdaki atmosfer veya düzenlemeler tam beklediğiniz gibi olmayabilir. Sıradan alt standart çalışma koşulları için hazırlıklı olun. Havalı kalın. Pratik olun ve attığınız her adımdan emin olun.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Yoğun ve zorlu bir gün sizi bekliyor olabilir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda aile üyeleriniz ve çocuklarınızla meşgul olabilirsiniz. İş yerindeki son tarihleri yaklaşan işler size baskı yapabilir. Sevgi ve romantizm size devam etmek için gereken yakıtı verecektir! Bunun için hayat arkadaşınıza minnettar kalabilir ve kıymetini daha çok anlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Bugün sizin için her anlamda uygun bir gün olabilir. Umulmadık yerlerden kazanç elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, işiniz önceden planlama yapılmadan bitebilir. Patronlarla ve meslektaşlarla sağlam bir bağ kurabilir, iniş çıkışlar olmadan istikrarlı kalabilirsiniz. Rüyalarından bazıları gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Gün kötü bir notla başlayabilir. Birçok şeyi başarmak isteyeceksiniz, ancak istenen sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Günün ilerleyen yarısında işle ilgili tüm çabalarınızı daha uygun bir hale çevireceğinizi ve çok daha iyi ilerlemeler sağlayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Uygulama kısmına gelince, kafanızda tasarladığınız çoğu planı gerçekleştirmede başarılı olma ihtimaliniz kuvvetli.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Bugün kendinizden emin ve istikrarlı adımlar atacağınız bir gün olabilir. Fakat sizi günün çoğunda vahşi bir kaz kovalamacası bekliyor olabilir! Yine de, devam etmekte olan bir görevle ilgili olarak istenmeyen bir strese girebilirsiniz. Ancak kararlı tavrınız sayesinde işleri yoluna sokmakta zorlanmayabilirsiniz. Siz kendinizden emin olun, herkes sizden emin olsun!

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Bugün karşı cinsten etkilenebilirsiniz. Özellikle öğleden sonra, sizinle aynı fikir ve düşünceleri paylaşan insanlarla tanışabilir ve duygularınızı onlarla paylaşabilirsiniz. Çeşitli konularda yeni şeyler öğrenmek ile ilgilenebilirsiniz. Artan bilginiz büyük olasılıkla sizi daha büyük başarılara götürecektir. Kısacası aşk ve kültür dolu bir gün sizi bekliyor olabilir. İş alanında çalışmalarınızı rafa kaldırabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

İleri görüşlü bir insansınız ve bu durum, finansal güvenliğinizin önemini fark etmenizi sağlayabilir. Böylece, uzun vadeli yatırımlar yapma havasına girebilirsiniz. Akşamları sosyal ortamlar sizi bekliyor olabilir. İnsanların size bilge bir kişi olarak baktıklarını ve böylece sizden yüksek değerler aradıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak doğru cevap her zaman onlarda saklı kalacaktır!

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Özel hayatınız bir rutine girmiş ve bugün de aynı şekilde devam edecek olabilir. Özellikle öğleden sonrası için çok az heyecan yaşayacağınızı düşünüyoruz. Ancak çalışma ortamınızı dinamizminizle doldurabilirsiniz. Çekiciliğinizin birçok fırsatı kazanma yolunda ilerlediği için tutkulu bir akşam geçirmeniz muhtemeldir!

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Bekleyen tüm işleri bitirmek için kolları sıvadınız ve hazır ola geçtiniz. Doğru bir planlama yapmak ve hata şansını ve zaman kaybını en aza indirmek için doğru yolu bulmak isteyebilirsiniz. Bu durum belki de bütün gününüzü alabilir. Fiziksel yakınlık aşk hayatınızı hızlandırabilir. Siz, sevginizi hissettiğiniz kadar yoğun gösteremiyor olabilirsiniz ancak bu gerçek aşk olmadığı anlamına gelmez!

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Patronunuzu memnun etmek için, görevlerinizi zamanında tamamlamanızdan daha önemli bir şey olmayabilir. Ancak patronunuz çabalarınızın ve samimiyetinizin farkında olduğu için ufak tefek aksaklıkları umursamayabilir. Kişisel yaşam veya profesyonel hayatınız olmak üzere yeni bir şeye başlamak için uygun bir gün olabilir. Siz zeki birisiniz ama yetenekleriniz hakkında övünme yerine, onları ustaca yerine koysanız daha şık durabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 28 EKİM 2019 PAZARTESİ

Tutkulu olmamak, soğuk ve sert olmak bugün sizin için başarıya ulaşmanın yolu olabilir! Duygularınızın iş meselelerine karışmasına izin vermeyin, aksi takdirde daha sonra pişman olabilirsiniz. Akşam sizi sakin bir ruh haline sokabilir. Kendinizi neşelendirmek için yapacak bir şeyler bulmanızı tavsiye ederiz.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.