Günlük çalışma süresi ne kadar, kaç saat oldu? Resmi gazetede yayınlanan günlük çalışma süresi en fazla kaç saattir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan değişikliğe göre, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların çalışma saati "9 saati geçemez" olarak belirlenmişti. Yeni kararla birlikte çalışma saati herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SAAT OLDU?

Bakanlığın, "Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğin"de değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe göre;

Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek.

AĞIR VASITA KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 9 SAATİ GEÇEMEZ

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ EN FAZLA KAÇ SAATTİR?

MADDE 1: 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) "Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi ise 7,5 saati geçmemelidir. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, fakat bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.''





MADDE 2: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3: Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.