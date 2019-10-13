Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 725 bin 577 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 636 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 310 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 266 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün toplam 725 bin 577 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 636 megavatsaat kaydedildi.



Söz konusu üretimde ilk sırada 196 bin 181 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 142 bin 353 megavatsaat ile doğal gaz ve 120 bin 20 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.



Öte yandan Türkiye'de dün toplam 8 bin 725 megavatsat elektrik ihracatı, 5 bin 784 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA