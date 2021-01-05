Günlük vaka artışının tavan yaptığı o ülke 3’ncü kez karantinaya girdi

İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 784 yeni vakanın tespit edildi. Ülkede pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 1 günde 407 kişi hayatını kaybetti. Son 7 gündür günlük vaka sayısı 50 bin üzerinde seyreden ülke 3.kez karantinaya girme kararı aldı.

Karantina kuralları gereğince ülkedeki tüm mağazalar, restoranlar, spor salonları ve eğlence merkezleri gibi işletmeler kapatılacak. Egzersiz ve mecburi ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmak yasaklanacak, ulusal karantina süresince insanların mümkün olduğunca evden çalışması sağlanacak.

TÜM OKULLAR KAPATILDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yarında itibaren ülkedeki tüm okulların da kapatılacağını duyurdu. Johnson okulların "güvensiz" olmadığını ve çocukların Covid-19'un yeni türünden bile etkilenmesinin "pek mümkün olmadığını" ifade ederek, ancak okulların "virüs aktarım merkezleri" olabileceğini ifade etti. Johnson ayrıca, ücretsiz okul yemeği hakkı olan çocukların okullar kapalıyken bu haklarını almaya devam edeceğini ve yemeklerin çocuklara ulaştırılarak uzaktan eğitimin destekleneceğini açıkladı.

İLK DOZ ŞUBATTA TAMAMLANACAK

Başbakan Johnson, Şubat ayının ortasına kadar aşılamadaki ilk dozların öncelikli gruptaki herkese uygulanarak tamamlanacağını aktardı. İngiltere Sağlık Bakanlığı'na göre 70 yaşının üzerindeki kişiler, bakım evi çalışanları ve sakinleri ile sağlık görevlilerine İngiltere'de aşılamanın öncelikli olarak yapılması bekleniyor.

Johnson, eğer vaka sayıları ve ölümlerde düşüş olursa Şubat yarıyılından sonra okulların bölgesel ve kademeli olarak yeniden açılabileceğini belirterek, her şey yolunda giderse bazı kısıtlamaların da kaldırılabileceğini ifade etti. Başbakan Johnson, "Bilimin faydaları sayesinde sadece görünen sona değil, aynı zamanda oraya nasıl gideceğimizi de biliyoruz. Ama korkarım, şimdilik bir kez daha evde kalmalı, NHS'yi korumalı ve hayat kurtarmalıyız" dedi.