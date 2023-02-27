Gunnar Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gunnar Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gunnar Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gunnar Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gunnar Gunnarsson 22 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gunnar Gunnarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 6 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gunnar Gunnarsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gunnar Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gunnar Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gunnar Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gunnar Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2014 yılında Valur

6 Mayıs 2016 yılında Haukar

10 Temmuz 2016 yılında Valur

27 Temmuz 2016 yılında Haukar

21 Şubat 2019 yılında Thróttur

6 Temmuz 2019 yılında Fram Reykjavík

Gunnar Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gunnar Gunnarsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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