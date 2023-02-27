Gunnar Magnus Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gunnar Magnus Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gunnar Magnus Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gunnar Magnus Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gunnar Magnus Gunnarsson 10 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gunnar Magnus Gunnarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KV Vesturbaejar futbol takımında oynamaktadır. KV Vesturbaejar takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gunnar Magnus Gunnarsson'nin KV Vesturbaejar ile sözleşmesi 2 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.
Gunnar Magnus Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gunnar Magnus Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík
18 Şubat 2023 yılında KV Vesturbaejar
2 Şubat 2024 yılında KR Reykjavík
Gunnar Magnus Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gunnar Magnus Gunnarsson şuan KV Vesturbaejar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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