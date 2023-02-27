Gunnar Orri Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gunnar Orri Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gunnar Orri Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gunnar Orri Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gunnar Orri Adalsteinsson 13 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gunnar Orri Aðalsteinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gunnar Orri Adalsteinsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına - tarihinde katılmıştır. Gunnar Orri Adalsteinsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Gunnar Orri Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gunnar Orri Adalsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Gunnar Orri Adalsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gunnar Orri Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2020 yılında Álftanes

10 Şubat 2021 yılında Stjarnan U19

30 Temmuz 2021 yılında KFG Gardabaer

17 Şubat 2022 yılında Stjarnan

21 Nisan 2022 yılında Sindri

31 Aralık 2022 yılında Stjarnan

Gunnar Orri Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gunnar Orri Adalsteinsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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