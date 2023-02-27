Gunnlaugur Fannar Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gunnlaugur Fannar Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gunnlaugur Fannar Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson 17 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gunnlaugur Fannar Guðmundsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gunnlaugur Fannar Gudmundsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gunnlaugur Fannar Gudmundsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gunnlaugur Fannar Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2010 yılında Haukar

21 Şubat 2017 yılında Víkingur

3 Temmuz 2019 yılında Haukar

16 Ekim 2019 yılında Víkingur

22 Şubat 2020 yılında Kórdrengir

2 Şubat 2023 yılında Keflavík

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gunnlaugur Fannar Gudmundsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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