Günübirlik kiralanan evler mercek altında

Menteşe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası ile ortaklaşa "Günü birlik kiralanan evler" konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü A.Gaffar Okkan toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası üyelerinin katıldığı toplantıda, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinin yanı sıra Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası yöneticileri tarafından başta günü birlik kiralanan evler ve Kimlik Bildirme Kanunun uygulanması esnasında karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonrasında Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çatinkaya "yı makamında ziyaret ederek gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı için teşekkür etti. Emniyet Müdürü Çetinkaya suç ve suçlulara karşı büyük bir kararlılıkla mücadele ettiklerini, aynı kararlılıkla da mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA