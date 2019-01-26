“Günümüzün İbn Haldunlarını araştırma üniversiteleri yetiştirecek”

İbn Haldun Üniversitesinin aylık gazetesi "Açık Medeniyet'in "Araştırma Üniversitesi mi, Eğitim Üniversitesi mi?" başlığını taşıyan Ocak sayısı okuyucularla buluştu. Gazetede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın özel röportajları yer aldı.

İbn Haldun Üniversitesinin aylık yayın organı "Açık Medeniyet" gazetesi Ocak 2019 sayısında "araştırma üniversitesi" kavramını masaya yatırdı. Gazeteye özel röportaj veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, araştırma üniversitelerinin Türkiye'ye kazandıracağı nitelikli iş gücünün yanı sıra oluşturdukları alt yapıyla geleceğin teknolojilerini yönlendirmede önemli rol üstleneceğini söyledi. Varank, "Toplumun ve medeniyetin inşasında önemli bir yere sahip olan sosyal bilimler alanında nitelikli araştırmalar yapılması ve tabiri caizse, günümüzün İbn Haldunlarının yetiştirilmesi adına sosyal bilimlere odaklanan araştırma üniversitelerinin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DESTEK PROGRAMLARI ARAŞTIRMACILAR İÇİN HAZIR"

Mustafa Varank, Türkiye'nin güçlü ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini de belirterek, " Yüksek teknoloji alanlarında oluşturulan yol haritaları kapsamında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 50'şer milyon liraya kadar bütçe ve 48 ay sürece vereceğiz. TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında sanayide nitelikli bilgiyle katma değer üretiminin gerçekleşmesini amaçlıyoruz. Programla öğrenciler, eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği alacak. Böylelikle hem insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacak hem de hibe ve yatırım destekleriyle teknoloji dönüşüme katkı sunulacak" diye konuştu.

"ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ SAYISINI ARTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Gazeteye özel röportaj veren isimler arasında yer alan ve Türkiye'de başlatılan araştırma üniversitesi sürecini değerlendiren YÖK Başkanı Yekta Saraç, araştırma üniversitesi sayısının artırılıp artırılmayacağı konusuna ilişkin " Yeni YÖK olarak uzak durmaya çalıştığımız konulardan birisi popülizmdir. Eğitime hiç girmeyecek bir kavram varsa o da budur. Araştırma üniversitelerimizin de, aday üniversitelerimizin de sayısını artırmayı düşünmüyoruz. Bu; projenin sulandırılması, amacından saptırılması demektir" açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı, Türkiye'den hiçbir üniversitenin dünyanın ilk 500 üniversitesi sıralamasında yer almamasına da değinerek, araştırma üniversiteleri projesinin, bu listeye girmenin ilk aşamasını olduğuna söyledi. Saraç, "Bu sıralama sistemlerinin en nihayet merkezindeki anahtar kavram ticaret/ticarileşmedir. Biz YÖK olarak bu gerçeği bilerek ama bu yarışta da iyi sonuçlar elde etmek için bir kurgu yapmaya başladık. Araştırma üniversitesi bu kurgunun ilk merhalesi. Diğer bir ifade ile artık sıralamalarda daha iyi bir yeri başlık olarak önümüze koyduk. Bu sıralamalarda daha iyi yerlerde bulunmamız, araştırma üniversitesi projesinin başarısına bağlı" diye konuştu.

"ARAŞTIRMACI RUHA SAHİP TÜM GENÇLERİN ARKASINDAYIZ"

Gazetede, "Araştırmacı ruhla başarıyı hedefleyen gençlerin her aşamada arkasındayız" açıklamalarında bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal ise, Türkiye'nin araştırma üniversitesi ekosistemini, bu sistem ile neyin amaçlandığını, TÜBİTAK'ın yeni sistemde nerede durduğunu ve araştırmaya hangi destekleri, hangi koşullarda verdiğini anlattı.

Araştırmayı hedefleyen yükseköğretim öğrencileri için çok farklı destek programları geliştirdiklerini belirten Prof. Mandal bu programların özelliklerine ise şöyle değindi:

"TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar programı ile başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek üzere destek programı hazırladık. Ayrıca, TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında açtığımız "Yüksek Teknoloji Platformları" çağrısı kapsamında araştırma üniversiteleri ve araştırma altyapılarının, dışa bağımlılığının yüksek olduğu kriter teknoloji alanlarında geliştirdikleri teknolojilerin, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip firmalar başta olmak üzere özel sektöre etkin bir biçimde aktarımını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm destek programlarının, programın hedef ve yapısına uygun farklı değerlendirme kriterleri var. Ancak tüm akademik Ar-Ge projeleri destek programlarında bulunan kriterler özgün değer, yöntem, "proje yönetimi" ve "yaygın etki" şeklinde dört ana grupta toplanıyor. Bu kriterler, "çok iyi'den, "yetersiz'e kadar 5'li bir skala üzerinden değerlendiriliyor."

Birçok konunun Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımlandığı Açık Medeniyet gazetesinin "Açık Kitap" eki de, dünya ve Türkiye literatürüne girmiş onlarca kitabın tanıtımı ile kültür, sanat, tiyatro ve etkinlik haberlerini içeriyor.

DHA