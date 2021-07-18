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  3. Günün en acı haberi! Baraj gölü bir aileyi yuttu

Günün en acı haberi! Baraj gölü bir aileyi yuttu

Amasya'da aynı aileden 5 kişi baraj gölüne girdikten sonra gözden kayboldu. İhbar sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp kişileri bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Günün en acı haberi! Baraj gölü bir aileyi yuttu

Amasya'da baraj gölüne giren 5 kişi gözden kayboldu. Olay üzerine ihbarda bulunuldu. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye gelerek kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

5 KİŞİDEN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Suluova Derinöz Barajı'nda kaybolan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp 3 kişi ise Amasya Belediyesi itfaiye su altı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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