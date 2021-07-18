Günün en acı haberi! Baraj gölü bir aileyi yuttu
Amasya'da aynı aileden 5 kişi baraj gölüne girdikten sonra gözden kayboldu. İhbar sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp kişileri bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Amasya'da baraj gölüne giren 5 kişi gözden kayboldu. Olay üzerine ihbarda bulunuldu. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye gelerek kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
5 KİŞİDEN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!
Suluova Derinöz Barajı'nda kaybolan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp 3 kişi ise Amasya Belediyesi itfaiye su altı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.