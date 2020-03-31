Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,12
|4,23
|-2,60
|Mavi Giyim
|33,52
|34,00
|-1,41
|Koza Altın
|61,10
|61,80
|-1,13
|Bizim Mağazaları
|9,44
|9,51
|-0,74
|Turkcell
|12,32
|12,40
|-0,65
|Migros Ticaret
|22,70
|22,80
|-0,44
|Adana Çimento (A)
|7,12
|7,14
|-0,28
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|16,46
|16,50
|-0,24
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,18
|5,19
|-0,19
|Bim Mağazalar
|50,05
|50,10
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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