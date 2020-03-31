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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Yatırım Menkul Değerler4,124,23-2,60
Mavi Giyim33,5234,00-1,41
Koza Altın61,1061,80-1,13
Bizim Mağazaları9,449,51-0,74
Turkcell12,3212,40-0,65
Migros Ticaret22,7022,80-0,44
Adana Çimento (A)7,127,14-0,28
Tofaş Oto. Fabrikaları16,4616,50-0,24
Anadolu Hayat Emeklilik5,185,19-0,19
Bim Mağazalar50,0550,10-0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA




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