Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!

13 Kasım 2022 tarihinde öğlen saatlerinde İstiklal Caddesinde bir bankın üzerine bomba koyarak uzaktan kumanda ile patlatan terör örgütü mensubu Ahlam Albashır'ın de aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.

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Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü meydana gelen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı saldırıda tutulanan terör örgütü mensuplarının yargılanacakları gün belli oldu. Ahlam Albashır eylemi gerçekleştirdiği gün ekipler tarafından kamera kayıtları incelenmiş, detaylı çalışmalar sonucunda ise yaşadığı evde göz altına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü üyesi olduğu belirlenen kişilerin de İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9-10-11 Mayıs tarihlerinde yargılanmaya başlanacakları bildirildi.

Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!

BİN 949 YIL 6 AYDAN 3 BİN 9 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede şüpheli Ahlam Albashır’ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Günyüzü göremeyecekler! İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin sanıkların hakim karşısına çıkacakları gün belli oldu!

MAYIS AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs’ta başlanacak.

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