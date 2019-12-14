Günyüzü Kaymakamı Erdoğan vatani görevini yapan askerlerle buluştu

Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerle buluştu.

Ziyaretinde, birlikte yemek yediği askerlere görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Erdoğan, hayırlı teskereler dileğinde bulundu. Terhis olan erler Enes Yağıyanık ve Er Ali Alpan'ı da uğurlayan Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, askerlere "sivil hayatınızda başarılar dilerim. Ailelerinize selamlarımızı iletin" dedi.

Kaynak: İHA