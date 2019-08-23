Günyüzülüler Derneği’nden Başkan Durgut’a ziyaret
Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut" u makamında ziyaret etti.
Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut" u makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Günyüzü ilçesinin sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı sohbet edildi. Günyüzülüler Derneği Başkanı Ali Ramazan Çınar, Başkan Durgut'a plaket hediye etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yönetim Kurulu üyeleri ilçeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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