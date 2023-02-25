Guobao Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobao Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guobao Liu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guobao Liu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guobao Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobao Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guobao Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobao Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guobao Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guobao Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guobao Liu 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘国宝 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guobao Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Guobao Liu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guobao Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guobao Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Guobao Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guobao Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2021 yılında SD Taishan Res.

5 Temmuz 2021 yılında XA Wolves

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

5 Mayıs 2022 yılında SD Taishan

Guobao Liu kimdir

Guobao Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guobao Liu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Guobao Liu nereli

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