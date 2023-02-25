Guobo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guobo Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guobo Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guobo Liu 27 Kasım 1999 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘国博 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guobo Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guobo Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 3 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Guobo Liu'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guobo Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guobo Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guobo Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guobo Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2018 yılında BJ Guoan

Guobo Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guobo Liu şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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