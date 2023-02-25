Guobo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guobo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guobo Liu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Guobo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guobo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guobo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guobo Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guobo Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guobo Liu 27 Kasım 1999 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘国博 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guobo Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guobo Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 3 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Guobo Liu'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guobo Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guobo Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Guobo Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guobo Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2018 yılında BJ Guoan

Guobo Liu kimdir

Guobo Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guobo Liu şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Guobo Liu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yunqi Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunqi Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunqi Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunqi Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Dudar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Dudar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Dudar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Dudar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhe Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhe Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhe Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhe Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladislav Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladislav Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi