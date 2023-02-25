Guokang Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guokang Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guokang Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guokang Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guokang Chen 23 Ocak 1999 tarihinde Zhanjiang, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈国抗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guokang Chen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 16 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Guokang Chen'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guokang Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guokang Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guokang Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guokang Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2020 yılında MZ Hakka

Guokang Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guokang Chen şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Guokang Chen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 14 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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