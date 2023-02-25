Guoliang Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guoliang Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guoliang Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guoliang Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guoliang Chen 2 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈国良 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guoliang Chen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guoliang Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Guoliang Chen'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guoliang Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guoliang Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guoliang Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guoliang Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2020 yılında SZ FC Res.

1 Ocak 2021 yılında SZ FC

28 Nisan 2022 yılında LN SY Urban

31 Aralık 2022 yılında SZ FC

Guoliang Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guoliang Chen şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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