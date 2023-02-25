Guoliang Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guoliang Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guoliang Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guoliang Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guoliang Sun 6 Şubat 1991 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙国梁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guoliang Sun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 20 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Guoliang Sun'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guoliang Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guoliang Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guoliang Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guoliang Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2017 yılında QD Huanghai

20 Şubat 2019 yılında KS FC

Guoliang Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guoliang Sun şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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