Guoming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guoming Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guoming Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guoming Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guoming Wang 2 Şubat 1990 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王国明 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guoming Wang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guoming Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 23 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Guoming Wang'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guoming Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guoming Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guoming Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guoming Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2016 yılında HN Jianye

Guoming Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guoming Wang şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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