Guowen Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guowen Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guowen Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guowen Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guowen Sun 30 Eylül 1993 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙国文 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guowen Sun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Guowen Sun'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guowen Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guowen Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Guowen Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guowen Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında DL Aerbin

1 Şubat 2016 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2017 yılında DL Yifang

Guowen Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guowen Sun şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.