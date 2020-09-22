Güpe gündüz silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce kavga çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde güpe gündüz kız kaçırma olayı yaşandı. Alışverişe çıkan genç kız sevdiği erkek ve arkadaşları tarafından zorla kaçırılmak istendi. Otomobile bindirilen genç yıl yolun yarısında yakınları tarafından araçtan indirildi.

Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana gelen olayda, ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen genç kız, dışarıya çıktığı sırada sevgilisi ile sevgilisinin arkadaşları tarafından silah zoruyla otomobile bindirildi. Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

KIZIN AİLESİ ARACI BAŞKA ARAÇLA ÇARPARAK DURDURDU

Bu sırada genç kızın kaçırıldığını fark eden yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Suriyeliler kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu.

ÇIKAN KAVGA KAMERADA

Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp, şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.