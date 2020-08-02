Gupse Özay hamile mi? "Deliha" filmi için bir araya gelen Gupse Özay, Barış Arduç'la uzun süren bir birliktelik yaşadı. Ünlü çift, 29 Temmuz Çarşamba günü Çeşme'de nikâh masasına oturdu. Çiftin ani evliliği ünlü oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu yönünde söylentilere neden oldu. Peki Gupse Özay hamile mi? Detaylar Haberimizde...

GUPSE ÖZAY HAMİLE Mİ?

Sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelemek durumunda kalan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, ani aldıkları bir kararla Çeşme’de nikâh organize etmişti.

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın nikah töreni tatil yaptıkları otelde 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

Yaklaşık 6 yıldır sansasyonellerden uzak bir ilişki yürüten Gupse Özay ve Barış Arduç 29 Temmuz Çarşamba günü evlenmişti. 2014 Kasım'dan beri aşk yaşayan Gupse Özay ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç Çeşme'de sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Barış Arduç, daha önce evlilik iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada“Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.” demişti.

2014 yılından bu yana parmakla gösterilen bir aşk yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşınmıştı.

Ani gerçekleşen nikah, Gupse Özay - Barış Arduç çiftinin bebek beklediği iddialarına neden olmuştu.

Gupse Özay - Barış Arduç çiftinden bebek bekledikleri yönünde bir açıklama henüz yapılmadı. Ama Takvim'in haberine göre, ünlü oyuncu Gupse Özay’ın hamile olduğu hatta bebeğin cinsiyeti erkek olduğu iddia edildi.

Şimdi ise gözler ünlü çifte çevrildi. Bakalım Gupse Özay ve Barış Arduç bebek iddialarına ne yanıt verecek?