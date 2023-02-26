Guram Chikashua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Chikashua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Chikashua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guram Chikashua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guram Chikashua 3 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ ჩიკაშუა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guram Chikashua Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guram Chikashua'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guram Chikashua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guram Chikashua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guram Chikashua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guram Chikashua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2023 yılında FC Dila

Guram Chikashua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guram Chikashua şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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