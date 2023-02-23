Guram Giorbelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Giorbelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Giorbelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guram Giorbelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guram Giorbelidze 25 Şubat 1996 tarihinde Bolnisi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ გიორბელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guram Giorbelidze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Guram Giorbelidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guram Giorbelidze'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guram Giorbelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guram Giorbelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guram Giorbelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guram Giorbelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

27 Temmuz 2020 yılında Wolfsberger AC

11 Ağustos 2021 yılında Dresden

30 Haziran 2022 yılında Wolfsberger AC

17 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Guram Giorbelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guram Giorbelidze şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Guram Giorbelidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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