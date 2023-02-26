Guram Kharebava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Kharebava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Kharebava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guram Kharebava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guram Kharebava 1 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ ხარებავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guram Kharebava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guram Kharebava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına - tarihinde katılmıştır. Guram Kharebava'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guram Kharebava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guram Kharebava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guram Kharebava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guram Kharebava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guram Kharebava şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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