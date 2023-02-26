Guram Lezhava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Lezhava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Lezhava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Guram Lezhava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Guram Lezhava 13 Haziran 2000 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ ლეჟავა şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Guram Lezhava Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Guram Lezhava'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Guram Lezhava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Guram Lezhava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kolkheti Poti
1 Temmuz 2022 yılında FC Aragvi
1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili
Guram Lezhava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Guram Lezhava şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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