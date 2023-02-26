Guram Lezhava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Lezhava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Guram Lezhava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guram Lezhava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.