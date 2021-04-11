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Gurbetçi 12 yaşındaki Muhammed Talha'dan gurur verici başarı

Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Talha Kurt, Kuran-ı Kerim'in tamamını tek seferde okudu.Duisburg'daki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Mevlana Camisi Hafızlık Kurumunda 2,5 yıllık eğitiminin ardından hafızlığını tamamlayan Kurt'un, Kuran-ı Kerimin tamamını tek seferde okuyarak büyük bir başarıya imza attı.

Gurbetçi 12 yaşındaki Muhammed Talha'dan gurur verici başarı

Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Talha Kurt, Kuran-ı Kerim'in tamamını tek seferde okuyarak taktir edilecek bir başarıya imza attı.

Duisburg'daki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Mevlana Camisi Hafızlık Kurumunda 2,5 yıllık eğitiminin ardından hafızlığını tamamlayan Kurt'un, Kuran-ı Kerim tilaveti, kurumun "Camia Tv" isimli internet televizyonundan canlı yayınlandı.

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"KURANI KERİMİN TAMAMINI BİR SFERDE OKUDU"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı açıklamada, genç hafız Kurt'u başarısından dolayı kutlayarak, "Yavrumuzu, ailesini ve onu yetiştiren hocaları yürekten tebrik ediyorum. Allah sayılarını artırsın." ifadesini kullandı.

Kuran-ı Kerim'i tek seferde okumaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Kurt da "Benim yaşımdaki arkadaşlara da hafız olmalarını tavsiye ederim, en azından denemelerini isterim." dedi.

Kaynak ; İhlas Haber Ajansı

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