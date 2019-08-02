Gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı

YAZ tatillerini anavatanda geçiren gurbetçiler için dönüş yolculuğu başladı. Karayolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanırken, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kapıkule içi ve karayolu üzerinde araç kuyrukları oluşurken Almanya'da yaşayan ve tatil sonrası dönüş yoluna geçen gurbetçilerden İsmail Pak, "Balıkesir'de tatilimizi geçirip dönüş yoluna geçtik. Şimdi iş başı yapmak için geri dönüyoruz. Memleketi şimdiden özledik" dedi.

Almanya'ya dönmek için yola çıkan Muzaffer Gönül ise "Tatili Afyonkarahisar, Ayvalık, Altınoluk'ta geçirdik. Kapıkule'de yoğunluk da çok. Sıra beklemek istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Akraba, eş, dost ziyaretlerimiz de oldu. Moral depolayarak işimizin başına döneceğiz" diye konuştu.

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DHA