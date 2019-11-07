Gurbetçilerden Seçil öğretmene destek

Almanya'daki Wuppertal Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek açıklamasında bulundu.

Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Seçil öğretmen Kütahya'lı bir değerimiz. Bizler yurt dışında yaşayan Kütahyalılar olarak Seçil öğretmenin yanındayız. Almanya, bu terör örgütlerinin yuvası ve onların Avrupa'da Türk işyerlerine Cami derneklerine yapılan saldırılarını sadece izlemekte ve kanuni işlem yapmaktadır. Nerede olursa olsun terörist, teröristtir. Almanya'da herhangi bir öğretmene saldırıları kabul etmeyeceğimiz gibi anavatanımızda da olan bu olayı hiçbir şekilde kabul etmiyor ve kınıyoruz. Yürekli davranışı sebebiyle Seçil öğretmeni canı gönülden tebrik ediyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisinin yılın öğretmeni ilan edilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA