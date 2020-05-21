Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına saldıran 5 terörist öldürüldü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3'ünün 5 Mayıs, 2'sinin ise 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda öldürülen teröristler olduğu ortaya çıktı. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerden, birinin arananlar listesinde "Gri" kategoride yer aldığı, bir teröristin ise sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" olduğu belirtildi.

Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına 2 Mart günü PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ağrı, Ankara, Erzurum ve Van'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'02 Mart 2020 tarihinde Doğubayazıt Gürbulak Karayolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerden; Azat kod adlı Nevzat Pirbudak, Piro kod adlı Özer İnce ve Birindar kod adlı Hüseyin Abberin'in 05 Mayıs 2020, Jinda kod adlı ve Seydo Dersim (K) Ömer Hüseyin adlı teröristler ise 12 Mayıs 2020 tarihinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmişlerdir."

Ayrıca açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden, "Piro" kod adlı Özer İnce'nin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde "Gri" kategoride arandığı, "Azat" kod adlı Nevzat Pirbudak'ın ise sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Kaynak: DHA