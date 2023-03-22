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Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Araştırmacı, gazeteci, yazar Gürbüz Evren özellikle siyasi konularda yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyiciler tarafından merak edilerek, Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? İşte Gürbüz Evren'in biyografisi
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