Gurcan Gozum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurcan Gozum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gurcan Gozum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gurcan Gozum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gurcan Gozum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurcan Gozum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurcan Gozum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurcan Gozum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurcan Gozum 30 Ağu 1994 tarihinde Aksaray şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurcan Gozum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gurcan Gozum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gurcan Gozum'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gurcan Gozum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gurcangozumm/

Gurcan Gozumboyu ve yaşı kaç

Gurcan Gozum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurcan Gozum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gurcan Gozum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurcan Gozum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Alanyaspor

29 Ocak 2014 yılında Aydınspor 1923

4 Ağu 2017 yılında Gazişehir

1 Ağu 2018 yılında Sancaktepe Bld

15 Ocak 2019 yılında Bayrampaşa

27 Ağu 2019 yılında Eyüpspor

24 Ocak 2020 yılında Kahramanmaraş

7 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

1 Temmuz 2022 yılında Alanya Kestel

Gurcan Gozum kimdir

Gurcan Gozum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurcan Gozum şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Gurcan Gozum nereli

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